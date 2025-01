Watford vs Norwich City Previsão, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Hornets enfrentará as Ilhas Canárias no dia 30 do Campeonato EFL

À medida que a temporada de campeonatos da EFL avança, a tensão aumenta exponencialmente para fãs e equipes. Watford receberá Norwich City em Vicarage Road na tarde de sábado. Ambos os clubes estão com fome de pontos e a oportunidade de fortalecer sua classificação, então as apostas são altas para a próxima reunião. Atualmente, Watford e Norwich estão desfrutando de meados de Champions no campeonato. Ambas as equipes estarão ansiosas para aumentar uma posição ainda mais forte.

O desempenho de Watford foi um pouco para cima e para baixo nos últimos três jogos. Eles venceram contra o Derby 0-2, mas não conseguiram vencer partidas consecutivas, pois perderam para Preston 1-2. Depois disso, uma vez contra eles enfrentaram a derrota quando perderam para Coventry por 2 a 1 fora de casa. Eles terão que ser consistentes com o desempenho de seu campo, pois têm qualidade suficiente para se posicionar nos melhores pontos.

O Norwich City FC também tem a mesma história que a de Watford, já que eles enfrentaram algumas decepções nos últimos três jogos. Eles perderam para o Sheffield United por 2 a 0, perderam para o Leeds United por 2 a 0 e se recuperaram contra o Swansea quando venceram por 5-1. As Ilhas Canárias acabaram de vencer uma vez nos últimos seis jogos fora do campeonato. Este próximo acessório será um delicioso choque com segurança.

Começo:

Sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 12:30 Reino Unido (18:00 IST)

Localização: Vicarage Road

Forma

Watford (em todas as competições): LLWDL

Norwich City (em todas as competições): wlllw

Jogadores para olhar

Rocco Vata (Watford)

A Rocco opera em um artigo avançado no centro do campo, também jogou no centro do campo central. O Albanian é um jogador incrivelmente talentoso e talentoso que se sente muito confortável com a bola. Possui excelentes habilidades de controle e bola e os usa para superar os defensores.

Além de sua habilidade de bola, Rocco é um jogador muito inteligente que lê bem o jogo e pode fazer as corridas no espaço. Rocco está de olho no gol e demonstrou seu acabamento congelado em todo o campo. Seu estilo de drible é muito parecido com James Rodríguez e certamente será uma dor de cabeça para as Ilhas Canárias. Em 19 jogos, ele marcou três gols e deu três assistências.

Oscar Schwartau (Norwich City)

O dinamarquês é um jogador alto e fisicamente forte. Tecnicamente, é o melhor do time de Norwich, tem um bom toque na bola e boas habilidades de acabamento e passe. Você pode escrever e também preparou seus colegas de equipe para marcar.

O posicionamento e o movimento de Oscar são muito bons, é capaz de atrair defensores para abrir espaços para que seus colegas de equipe explodam. O dinamarquês é um jogador que dá o seu melhor no campo e não evita assumir o papel de liderança na equipe. Em 24 jogos, o gol já marcou até agora.

Coincidência

O vencedor da última reunião foi a cidade de Norwich

O número médio de objetivos nas reuniões entre Watford e Norwich é 4

Quando Watford lidera por 1 a 0 em casa, eles ganham 75% de suas partidas

Watford vs Norwich City: Dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Este acessório para terminar em um sorteio – 12/5 por Bet365

Dica 2: Ambas as equipes para escrever

Dica 3: gols marcados por mais de 1,5

Lesões e notícias do equipamento

A equipe local só perderá Daniel Bachmann devido a uma lesão, o restante dos jogadores está em posição de jogar.

Gabriel Forsyth, Josh Ginnelly, Liam Gibbs e Ben Slimane estão fora devido a lesões na cidade de Norwich.

Cabeçalho

Festas: 36

Watford: 19

Norwich City: 12

Desenhos: 5

Alinhamentos previstos

Watford prevê o alinhamento (3-4-1-2):

Link (gk); Portyous, caixa de polo, Morris; Censumia, Writing, Bushliru, Laroro; Arqueiros; Vata, Bo

Norwich City previu o alinhamento (4-3-3):

Gunn (GK); Fisher, Duffy, Doyle, Mahovo; Schwartau, McLean, Marcondes; Hernández, Sargent, Dobbin

Previsão de partidas para Watford vs Norwich City

Ambas as equipes não foram consistentes em seu desempenho e perderam alguns acessórios cruciais nas últimas semanas. Quanto à qualidade, ambas as equipes estão quase no mesmo nível e certamente isso será um choque emocionante. Provavelmente, seu acessório terminará em um ponto morto.

Previsão: Watford 2-2 Norwich City

Teledifusão

Índia: Fancode

Reino Unido: Sky Sports

EUA.: CBS Sports Network, Paramount+

Nigéria: sem transmissão

