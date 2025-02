Wembanyama, Paul dq’d per non aver usato colpi “validi” nelle abilità

SAN FRANCISCO – Il Team Cavs (Donovan Mitchell ed Evan Mobbley) è stato il Team Warriors (Draymond Green e Moses Moody) nella finale di Challenge Kia Skills Challenge sabato sera con 1: 00.03, ma l’evento non ha terminato senza una leggera discussione.

La squadra di Spurs (Chris Paul e Victor Wembanyama) pensava di aver trovato un divario in un percorso ad ostacoli nelle regole di Obstacle Runway, in cui i giocatori accelerano le stazioni con vari esercizi di passaggio e tiro. Invece, il duo si è trovato squalificato dalla competizione dopo il primo turno per non aver completato la loro sequenza con tre validi tentativi di colpi.

Paul e Wembanyama hanno evitato tutti i colpi tranne uno (Wembanyama Dunk) a favore della concentrazione sul passaggio del passaggio e hanno completato il round di apertura di 47,9 secondi prima che i funzionari squalificavano il duo Spurs.

“Voglio dire che se la sfida ci permette, c’è un divario”, ha detto Wembanyama, che ha detto che la sua idea era la tattica delle tattiche di roshooting della squadra di Spurs. “Ciò significa che non siamo un problema.”

Il trapano di apertura consisteva in passaggi diversi prima che i giocatori raggiungessero lo stand della palla per sparare. Invece di cercare di affondare queste palle, la squadra di Spurs le ha lanciate in una direzione generale senza cercare di connettersi. I loro sforzi per accelerare il bersaglio per il loro round di apertura non sono andati avanti.

Con la squalifica, Paul ora ha lasciato sei volte in una chiamata di abilità senza vittoria. Secondo ESPN Research, le sue sei esibizioni sono due in più di qualsiasi altro giocatore e il doppio di qualsiasi giocatore tranne la leggenda di Spurs Tony Parker.

“Abbiamo provato qualcosa che pensavamo potesse vincere per vedere se ci siamo divertiti”, ha detto Paul, che ha implorato il caso degli Spurs ai funzionari dopo la squalifica.

Green ha affermato che Wembanyama ha chiesto a diversi funzionari della lega prima della competizione per la legalità della strategia della squadra Spurs di non controllare i colpi.

“È stato decisamente risucchiato quando li ha visti lanciare la palla in questo modo”, ha detto Green. “Quello che dico è che il Wemby è andato in giro per il campo e ha chiesto a tutti perché dicono che avrebbero fatto uno o tre tentativi. Quindi Wembly disse: “Oh, posso ottenerli tutti e tre? “Ha chiesto.

Secondo le regole delle abilità della sfida, i giocatori devono fare un massimo di tre tentativi validi o fare un colpo prima che si muova.