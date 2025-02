Wemby poderia vencer Steph e LeBron pelo MVP All-Star? E quem ‘vai capturar Flagg?’ | O grande número

Neste episódio do grande número, Tom Hayersroh e Dan Devine, eles prevalecem no fim de semana das estrelas da NBA de 2025 e argumentam vários candidatos a All-Star MVP. Poderia ser o anfitrião e o herói da cidade natal, Steph Curry? Ou Damian Lillard ganhará um segundo MVP consecutivo? Há também um forte argumento para LeBron James, que está brincando com um novo PEP em sua passagem agora que Luka Donc se juntou ao Lakers. Além disso, o que acontece se Victor Wembanyama vier de Steph Curry depois de perder para a equipe dos EUA.

Tom e desiste da pontuação na competição Over/Unders e dê uma olhada na melhor perspectiva de draft do país, Cooper Flagg. O casal discute quais equipes estão atualmente em posição de Flagg e quão assustador podem ter certas franquias se conseguirem capturar o Flagg ‘.

(1:24) O grande número: 15

(4:29) Steph Curry para MVP de estrelas?

(10:49) Shai Gilgeous-Alxander para MVP?

(13:00) Damian Lillard para MVP?

(17:45) Anthony Edwards para MVP?

(21:27) LeBron James para MVP?

(24:50) Victor Wembanyama para MVP?

(29:05) Atualização subterrânea

(30:58) Quem pousará Cooper Flagg?

Stephen Curry #30 do Smiles of the West Conference durante o jogo da NBA Star, 18 de fevereiro de 2024. (Foto de Catalina Fragoso/NBAE através de Getty Images)

