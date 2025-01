Werder Bremen vs PREFIÇÃO MAINZ, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

O Grun-Weissen está configurado para o host mainz

Werder Bremen será o anfitrião de Mainz na jornada da Bundesliga 2024-25 19 no Westerstadion Stadium. Os anfitriões procurarão garantir três pontos, mas será um jogo difícil para eles, já que Mainz está de uma maneira decente. Werder tem sete vitórias em seu nome em 19 jogos da liga. Enquanto, Mainz recebeu nove vitórias.

Werder manteve o Borussia Dortmund para empatar em sua última partida da Bundesliga e garantiu um ponto cada. Werder dominou a posse da bola e também foi pesado no ataque. Leonardo Bittencourt e Marvin Ducksch marcaram um gol que ajudou a Werder a garantir um ponto. Este foi um resultado positivo para Bremen Weder olhando para sua forma nesta temporada.

Mainz tem se saído bem decentemente em sua atual corrida da Bundesliga. Eles garantiram uma vitória fácil sobre o VFB Stuttgart em seu último jogo da liga. Nelson Weiper e Anthony Caci marcaram um gol cada e levaram sua equipe a uma vitória por 2 x 0 em casa. Eles procurarão continuar sua carreira vencedora para que pelo menos possam chegar às quatro primeiras zonas na tabela da liga.

Começo:

Sábado, 1 de fevereiro, 01:00

Localização: Westerstadion, Bremen, Alemanha

Forma:

Werder Bremen: WLDLD

Mainz: Wwllw

Jogadores para olhar

Jens Stage (Werder Bremen)

O palco de Jens está bem para o seu lado. O meio -campista da equipe nacional de futebol da Dinamarca está na folha de pontuação há algumas vezes. Ele marcou sete gols em 15 jogos da liga por Werder. O palco de Jens desempenhará um papel importante no centro do campo e também no ataque para sua equipe.

Nelson Weiper (Mainz)

O atacante alemão estará em ação para Mainz na ausência de Jonathan Burkardt. Nelson Weiper marcou um gol no último jogo da liga para ajudar Mainz a garantir uma vitória. Será importante para o Mainz em seu ataque, pois pode causar problemas de oposição.

Coincidência

Werder Bremen não vence em quatro jogos consecutivos da Bundesliga.

Esta é a segunda melhor temporada da Bundesliga de Mainz, com 31 pontos em 19 jogos.

Werder Bremen venceu apenas dois jogos em casa na Bundesliga nesta temporada.

Werder Bremen vs Mainz: Conselhos de apostas e probabilidades

Mainz para ganhar @2/1 Unibet

Objetivos abaixo de 3.5 @5/12 Quinnbet

Marvin Ducksch para escrever @11/2 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Werder Bremen ficará sem os serviços de Felix Agu, Keke Topp, Niklas Stark e Julian Malatini devido a lesões.

Jonathan Burkardt tem alguns problemas e não estará disponível para Mainz. Arnaud Nordin também se juntou ao clube e pode aparecer nesta partida.

Cabeçalho

Total de correspondências: 33

Werder Bremen ganhou: 17

Mainz venceu: 10

Desenhe 6

Prever a linha

Werder Bremen previu o alinhamento (3-1-4-2)

Tysetter (GK); Veljcovic, Friedl, Jung; Lyges; Chuveiro, kahn, palco, pequeno; Gull, Ducky

Alinhamento planejado da Mainz (3-4-2-1)

Zentner (GK); De Costa, Bell, Kohr; Caci, saudável, amigo, Mwene; Nebel, Lee; Eaves

Previsão de coincidências

É mais provável que esta batalha acalorada seja vencida pelo FSV Mainz. Eles mostram um grande potencial e com sua forma atual. Embora Werder Bremen tenha mais vitórias sobre Mainz quando é considerado cara a cara, mas com resultados recentes, Mainz tem uma grande oportunidade de obter vitória.

Previsão: Werder Bremen 1-2 FSV Mainz

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Sky Sports Mix, Sky Go UK

Um: ESPN +

Nigéria: Star Times Aplicação, Canal+ Sport Africa

