Wes Welker è considerato per i lavori di coaching

Ora che la giostra principale dell’allenatore ha smesso di girare intorno alla NFL, con solo New Orleans Saints per riempire questa posizione vacante, molti allenatori si stanno riducendo rapidamente per riempire il resto del loro nuovo personale di coaching.

Wes Welker, ex destinatario della stella, è stato recentemente menzionato in relazione alle aperture di coaching e c’è una squadra ben nota che sembra averlo a mente per il loro staff.

Mike Reiss ha condiviso che Welker è “tra le opportunità” che i New England Patriots stanno prendendo in considerazione per i loro ampi destinatari disoccupati che si riunivano Welker con il nuovo capo allenatore Mike Vrabel dopo i due allenati a Houston Texans nel 2017.

Wes Welker è “tra le possibilità” #Patriots hanno preso in considerazione la loro posizione disponibile WRS -Coach, afferma la League. @Mikersiss. Welker e Mike Vabel Coacheded insieme a Houston nel 2017 e Welker ha esperienza nella violazione di Josh McDaniels. Fa in modo che succeda. pic.twitter.com/qycn44gaer – Carlos A. Lopez (@lostalkspats) 2 febbraio 2025

Welker e Vrabel si sono sovrapposti per alcuni anni come compagni di squadra con i Patriots nel 2007-08.

Welker ha anche esperienza di recitazione sotto il coordinatore offensivo del nuovo Patriot Josh McDaniels, che assume il ruolo della terza volta.

Welker è stato il vasto allenatore destinatario di Miami Dolphins negli ultimi tre anni dopo aver avuto la stessa posizione con San Francisco 49ers nei tre anni precedenti.

Ritornare a casa ai Patriots sarebbe un ritorno divertente, dando anche a Pats una forte aggiunta allo staff poiché le unità WR WELKERS hanno svolto un lavoro impressionante sui suoi termini di ufficio con Niners e delfini.

I Patriots sembrano ancora lavorare attraverso le interviste, ma sembra un affitto da taglio che è solo questione di tempo.

