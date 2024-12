West Bengal 1-0 Kerala: relatório da partida e destaques

19h00: Olá a todos e sejam bem-vindos à COBERTURA AO VIVO de Khel Now da partida West Bengal x Kerala na final do Troféu Santosh 2024-25. O início é a apenas 30 minutos! Sou seu anfitrião, Triyasha, e farei sua companhia durante o que promete ser uma noite fascinante de futebol. Aguarde 30 segundos para que o blog ao vivo comece. fardo.

Final do Troféu Santosh 2024-25: West Bengal x Kerala – Preparação

Um mês e meio e 87 partidas depois, tudo se resume a 90, ou possivelmente 120 minutos ou mais, no GMC Balayogi Athletic Stadium em Hyderabad, onde West Bengal enfrenta Kerala no 78º Campeonato Nacional de Futebol do Santosh Trophy 2024.- 25 finais.

A final terá início às 19h30 IST e será transmitida em ssen.com e transmissão ao vivo pela DD Sports.

Os dois estados que mereciam o título de centros do futebol indiano não são estranhos ao topo dos campeonatos nacionais: West Bengal está definido para um recorde de 47ª final, enquanto Kerala está prestes a disputar seu 16º confronto de cúpula no Troféu Santosh. . .

Ambas as equipes mostraram uma forma compatível com sua estatura no torneio, vencendo nove das 10 partidas e empatando uma cada.

Historicamente, o Bengala tem dominado nesta fase, vencendo o Troféu Santosh 32 vezes, enquanto o Kerala é heptacampeão. No entanto, nos últimos tempos, Kerala teve vantagem sobre seus rivais orientais, conquistando os títulos de 2017-18 e 2021-22 ao derrotar Bengala Ocidental na final.

A história, porém, não tem nada a ver com a final da véspera de Ano Novo, acredita o técnico do Bengal, Sanjoy Sen. “Talvez chegar à final (do Troféu Santosh) seja uma conquista para outros estados, mas para nós não é. Para Bengala isso não significa nada: zero!” ele exclamou. “A menos que ganhemos o troféu, tudo não vale nada.

“Sim, já vencemos o torneio 32 vezes, mas o Troféu Santosh é hoje um torneio muito maior em termos de número de estados participantes. Não pretendo menosprezar as conquistas passadas, mas sinto que agora é mais difícil alcançá-las”, disse o senador.

O homólogo de Sen, Biby Thomas Muttath, expressou expectativas semelhantes no seu estado natal. “O Troféu Santosh é como uma Copa do Mundo para nós em Kerala. A expectativa mínima é chegarmos à final, mas claro que todos querem algo menos que uma vitória”, disse.

As duas equipes exibiram sua capacidade ofensiva nos 10 jogos disputados até o momento: Kerala marcou 35 gols, enquanto Bengala marcou 27. Os primeiros tiveram várias opções para seus gols, Naseeb Rahman (8), Muhammad Ajsal (9), e Sajeesh E (5) liderando as paradas no sul do estado.

Mas os jogadores de Kerala não são estranhos aos seus homólogos de Bengala. Há meia dúzia de jogadores no atual time de Kerala, incluindo o herói do hat-trick da semifinal, Muhammad Roshal PP, que atua no Kolkata CFL e são rostos familiares no círculo de Maidan.

O Bengal, no entanto, confiou principalmente nos seus dois atacantes para aproveitar as oportunidades de gol – Robi Hansda (11) e Naro Hari Shrestha (7). O técnico Sen, no entanto, mostrou alguma preocupação com a dependência excessiva de sua equipe nos atacantes.

Ele disse: “Claro que é bom para os avançados, mas desde que ganhemos, não me importa quem marca. Ajuda ter vários goleadores na equipe, pois não teríamos que depender de Robi (Hansda) ou Naro Hari (Shrestha). Mas estou feliz em ver esses caras marcando regularmente neste nível.”

Apesar da clara diferença nas zonas do campo onde as duas equipas têm os seus principais jogadores, Biby Thomas acredita que a final deverá ser muito disputada.

“Acho que qualquer um dos quatro semifinalistas teve qualidade suficiente para vencer o torneio, mas felizmente ou não, são Bengala e Kerala que estão na final. “Ambos são centros do futebol indiano e esperamos uma luta dura no dia da partida”, disse ele.

Hansda, que atualmente lidera a tabela de artilheiros, está ansioso por sua primeira final do Troféu Santosh. “Tem sido um torneio incrível para mim até agora. Não acredito que ele tenha conseguido marcar tantos gols. “É a primeira vez que jogo a final, por isso quero dar o meu melhor.”

Nijo Gilbert, que tem sido a peça central de Kerala no meio-campo, sente que a rivalidade que vem crescendo entre seu time e o Bengal torna a final do Troféu Santosh de 2024-25 uma perspectiva bastante promissora.

“Existe uma espécie de rivalidade entre Bengala e Kerala, é quase como um clássico. Acredito que será um jogo muito disputado, mas espero que voltemos para casa com o troféu. O importante para nós é seguir o sistema que o nosso treinador nos define”, afirmou.

