West Coast si adatta a WR davante Adams se lascia le docce

Sembra che il destinatario di Star -Leve Davante Adams possa andare alla squadra n. 4.

Adams, 32 anni, arriverà alla quarta stagione di cinque anni, $ 140 milioni, a meno che i New York Jets, che lo hanno acquistato da Las Vegas Raiders in ottobre, ma hanno concluso la stagione 5-12, per pubblicarlo. Tre volte All-Pro e Six Times Pro Bowler, Adams si è esibito in soli tre partite per i Raiders prima di essere sostituito con jet machine. Tuttavia, Adams ha avuto 85 ricevimenti tra 1.063 yard e otto tocchi in questa stagione.

Adams è cresciuto a Palo Alto, in California, ha giocato a calcio universitario a Fresno e voleva giocare a Raiders nel 2022 perché erano sulla costa occidentale. Si potrebbe immaginare che se Adams vuole muoversi di nuovo, sarebbe per la squadra in quel paese, un’idea supportata dal rapporto ESPN che il destinatario è “intrigante“In un tale movimento.

In questa nota, i primi tre della costa occidentale per Adams sono i primi tre, sia attraverso un commercio o un’agenzia libera.

3. Arizona Cardinals

I cardinali sono in aumento e Adams potrebbe essere un giocatore che porta il loro crimine al livello successivo.

L’ampio destinatario Marvin Harrison Jr. ha tenuto la sua campagna per principianti nel 2024 (885 yard e otto tocchi per 14,3 yard per ricevimento) e Trey McBride (111 ricevimenti 1.146 yard e due tocchi in questa stagione) si sono stabiliti.

Adams controlla i cardinali diversi quadrati. Il salto diventerà il loro destinatario di prim’ordine, che offre una forte e profonda minaccia di palla. Adams potrebbe anche essere un mentore di Harrison, che potrebbe affermare di avere una struttura simile ad Adams ed è paragonabile alla futura Hall of Famer. Un paio di giochi di gioco migliorati per un potente gioco di corsa (l’Arizona era settima nei cortili di Hurry della NFL 144.2 per partita) guidati dal difensore Kylier Murray e lividi con James Conner, e i Cardinali avrebbero avuto un crimine di macchine inosservato bene.

Adams potrebbe essere un’arma di ricezione complementare del crimine dell’Arizona, DeAndre Hopkins, quando è stato acquisito nel 2020, anche se Adams è più vecchio di Hopkins quando è stato cambiato nel deserto.

Tuttavia, un fattore che potrebbe impedire ad Adams di unirsi ai Cardinali è, tuttavia, che sono ancora una stagione lontano dal vero concorrente della NFC.

14. Denver Broncos

Broncos si è trasferito da una squadra catturata nel fango che ha fatto i playoff e ora sta sciacquando a testa in giù in un solo anno. Può attirare un giocatore come Adams che probabilmente vorrà vincere ora.

Dopo l’inizio del fiore, il principiante Bo Nix si è stabilito e ha avuto un’enorme stagione di avviamento (4.205 cantieri navali combinati e 33 tocchi connessi), e si potrebbe affermare che lo ha fatto senza comprovato ricevitore n. 1. Concesso da Courtland Sutton forse la migliore stagione della sua carriera, un totale di 81 ricevimenti di 1.081 yard e otto tocchi.

A Marvin Mims, DeVaughn Velo e Lil’jordan Humphrey hanno ottenuto i loro momenti straordinari e hanno avuto un ruolo nella sorpresa di Denver 10-7. Inoltre, c’è motivo di credere che ognuno di questi tre potrebbe saltare la prossima stagione, specialmente per MIM. Tuttavia, Broncos ha una buona quantità di stato di sughero (Circa $ 35 milioniPiù di Cork) e AFC West, per non parlare dell’AFC nel suo insieme, sono un mostro; Non c’è abbastanza profondità. Inoltre, il quadro permanente di Denver è di sette punti delle fatture di Buffalo in un tour Wild Card. Adams ha migliorato la giovane stanza del ricevitore di Broncos.

Avrebbe dato a Nix un comprovato ricevitore n. 1 e formava un duo credibile con Sutton. Abbiamo visto che i difensori hanno una grande stagione dei principianti e poi sono tornati alla produzione in 2 (ad es. CJ Stroud e Dak Prescott), che si basa principalmente sulla difesa con più film per valutare e trovare il modo di ottenere il miglior istruttore di segnale. Permette a Nix di più di lavorare con le corpe per la seconda stagione e approfondire le armi nel crimine del capo allenatore Sean Payton.

Denver è perfetto per Adams, ma potrebbe anche consentire al nucleo permeabile di continuare a prosperare e distribuire denaro altrove. Più grande di AFC è una squadra più sensata per Adams.

TJ Ward Patrick Surtenin Dpoy, Bo Nix e Denver Broncos

1. Caricabatterie di Los Angeles

I Chargers sono diventati più team di corsa in 1 nella guida di Jim Harbaugh e probabilmente in meglio. Allo stesso tempo, il loro gioco di passaggio deve essere migliorato per rompersi durante le conseguenze. Adams sarebbe un componente aggiuntivo a Los Angeles.

Il destinatario ampio Ladd McConkey ha avuto un’incredibile stagione di inizio (1.149 yard e sette contatti a 14,0 iarde per ricevimento), ma la protezione della prole è stata sparsa. L’ex primo round Quentin Johnston ha avuto i suoi momenti, ma non si è sviluppato in un giocatore elettronico che doveva essere. Quando Los Angeles si è trasferita sei volte dalla bowler Keena Allen e dall’ultima offseason di Mike Williams, Justin Herbert ha lanciato 3.870 yard (per tutta la stagione), ma i caricabatterie hanno ancora fatto i playoff. Ora devono ripristinare parte di ottenere talenti.

Adams avrebbe dato a Herbert un giocatore comprovato per colpire la palla individuale e il vero numero 1 su cui il QB può appoggiarsi. Per tutto il tempo, McConkey può continuare a scivolare e Adams potrebbe controllare Johnston, che ha talento e frame come destinatario pericoloso.

Harbaugh & Co. Costruisce il suo crimine all’interno, ad esempio, lamentando la battaglia attaccante alla bozza di Joe Alt numero 524 NFL, che si sposta da ricevitori comprovati (Allen e Williams) e riciclando sostanzialmente i Baltimore Ravens, che gestisce l’ultima offseason (JK Dobbins e Gus Edwards). Ma dopo la stagione, che ha avuto una partita di passaggio basso e ha concluso che Herbert ha lanciato quattro rapimenti nella perdita del round di Wild Card contro Houston Texans, i Chargers devono indicare le estremità sciolte della partita in questa bassa stagione.

Hanno circa $ 63 milioni in modalità Cork, sopra il limite. Parte del denaro dovrebbe essere indirizzata per aggiungere uno o due ricevitori di calibro Adams. È esattamente ciò di cui ha bisogno il loro crimine.

