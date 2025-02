La Juventus è stata frustrata dalla forte difesa di PSV Eindhoven quando Weston McKennie ha rotto martedì nei playoff della Champions League.

Il centrocampista degli Stati Uniti ha colpito un tiro da vesciche nell’angolo in alto a destra dell’area di rigore 34 minuti dopo un mix.

Ha inviato alla Juventus una dura battaglia per una vittoria per 2-1 su un lato olandese flessibile e la sostituzione di Samuel Mbangula ha ottenuto il vincitore a 82.

Il 26enne McKennie ha un ritorno decente a 11 gol in 58 partite per la squadra degli Stati Uniti e sebbene sia stato coerente dopo che la Juventus si è unito cinque anni fa, il punteggio non è stato la sua forte osservazione.

Tuttavia, questa è stata la sua terza Champions League in questa stagione: tutta la sua gamba destra affidabile e tutto con le vincite. Nella fase del campionato, ha segnato un goal contro il Manchester City e anche contro il PSV. Il modo in cui sottolinea questo traguardo ha suggerito di più obiettivi futuri.

L’obiettivo è arrivato dopo che il PSV è stato neutralizzato nel formato attaccante Randal Kolo Muana-Joka ha avuto cinque gol in tre partite dopo aver preso in prestito Saint-Germain di Parigi.

McKennie non era l’unica forma internazionale statunitense.

Tim Weah ha minacciato un paio di buone corse sulla destra; Stabilire l’applicazione quasi Kolo Muani nella prima metà presto e Mbangula all’inizio del secondo periodo.

Il gruppo di casa è stato messo a tacere al 56 ° posto, quando il centrocampista veterano Ivan Perisic ha segnato il 56 ° nella posizione. I fan di Juven erano tecnicamente talentuosi da Perisic, poiché ha giocato sette anni presso il concorrente italiano nell’Inter nel 2015-22, segnando 55 gol e vincendo la Serie A nel 2021 e la Coppa italiana un anno dopo.

I cartoni animati sono stati una costante maledizione in questa stagione per la Juve, che ha tirato tre otto partite nella fase del gruppo di Champions League e 13 24 partite Serie A.

Quindi i fan hanno avuto un diffuso sollievo dall’allenatore Thiago Motta mentre Mbangula ha spazzato la palla dopo che il portiere Walter Benitez scorreva nella croce di destra del Francisco Conceição.

Reporting Associated Press.

