White Sox rivelerà la statua di Mark Buelpet nel loro campo di palla in estate

Chicago White Sox intende rivelare la statua di Mark Buohrle mentre celebravano la vittoria delle World Series del 2005 nella velocità della loro squadra l’11 luglio.

Buehrle si è messo a Chicago per la prima stagione importante delle sue prime 12 stagioni. Il lato sinistro ha funzionato rapidamente lavorando con l’applicazione di controllo di punta 161-119 3,83 a 390 nell’era, tra cui 365 stivali.

White Sox ha annunciato in onore di Buehrle al Fanfestival della squadra di venerdì. Il franchising è stato ritirato nel 2017.

“È una gloria incredibile”, ha detto Buehrle. “Metti su la statua, io, per sempre, per sempre. Penso che il numero potrebbe essere disperato e scendere e rimetterla in gioco. Ma la statua, a meno che qualcuno non la abbia strappato o non faccia qualcosa per questo, sarà sempre lì . “

Buahrle, 45 anni, ha messo la sua vecchia uniforme e ha fatto alcuni tiri per aiutare lo scultore con i dettagli della statua.

“Non mentirò. Mi è sembrato davvero abbastanza bello – per 10 minuti l’ho fatto. Alcune ore dopo non si sentiva bene”, si spezzò il sorriso Buehrle.

Buahrle si mise a Chicago, che andò a Miami e Toronto. La cinque volte All-Star si è conclusa con un record 214-160 e un ERA 3.81 con oltre 3.283 inning 1/3, per andare a quattro guanti d’oro. Ha colpito 1.870 e ha camminato 734.

Ha ricevuto 45 voti (11,4%) nel quinto anno Nel voto della Hall of Fame Baseball Writers ‘Association in America.

“Onorerò letteralmente solo il giro di voti per molti anni”, ha detto. “Ho appena ricevuto il mio nome sul primo, ero tipo” un uomo, se potessi rimanere solo per il secondo anno “, ha detto Buehrle. “E ora andiamo fino alle 6. Voglio dire letteralmente darmi pompe d’oca. È pazzesco.”

Buehrle ha svolto un ruolo chiave nelle ultime World Series di Chicago. Ha inviato un record di 16-8 con una carriera di 3.12 ERA 33 in principianti per aiutare White Sox a vincere 2005 Al Central. Quindi è andato al 2-0 3,47 ERA in quattro eventi post-stagione, tra cui tre partenze.

È stato salvato quando è entrato e si è ritirato nella finale di Adam Everett Pop in The Finals 14-5 con una vittoria per 7-5 a Houston nelle World Series 3.

“Ogni volta che ci vai, provi a vincere World Series. A volte succede, a volte no”, ha detto Buehrle. “Mi sento come se questi fan e nel modo in cui ti parlano di quell’anno, iniziano a strappare e tremare quando ti parlano, sì, puoi sicuramente sentire come influisce su tutti.”

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Chicago White Sox Major League Baseball