Wild Card Playoff NFL 2024: quote di scommessa, diffusione della linea

La linea dei playoff NFL del 2024 è fissata e il Wild Card Weekend prevederà sei partite per determinare quali squadre avanzeranno al turno di divisione, dove le teste di serie Kansas City Chiefs e Detroit Lions attendono la loro competizione.

L’evento inizia alle 16:30 ET di sabato, quando n. 4 Houston Texani ospitano n. 5 dei Los Angeles Chargers, seguito dallo scontro dell’AFC North tra il n. 3 Baltimore Ravens e il n. 6 Pittsburgh Steelers. a Baltimora alle 20:00

L’azione di domenica determinerà le Final Four dell’AFC con il n. 2 Buffalo Bills, che ospitano i Denver Broncos n. 7 alle 13:00. Poi, alle 16:30, inizierà l’evento NFC con il n. 7 Green Bay Packers al 2. Filadelfia. Aquile e poi no. 3 Tampa Bay Buccaneers e il n. 6 comandanti di Washington alle 20:00 a Tampa.

L’ardesia chiude n. 4 Los Angeles Rams in visita al n. 5 Minnesota Vikings lunedì sera alle 20:00 su ABC, ESPN ed ESPN+.

Il Super Bowl LIX si giocherà domenica 9 febbraio al Caesars Superdome di New Orleans.

Ecco le linee, gli spread e i totali per tutti e sei i giochi Wild Card Weekend. Indice di potenza calcistica (FPI) di ESPN Analytics. Tutti gli orari sono elencati come orientali. Corso attuale alla data di pubblicazione. Per le tariffe più attuali vai a SCOMMESSA ESPN

Los Angeles Chargers -3 contro Texani di Houston

Sabato, 16:30, CBS, Paramount+

Linea monetaria: Caricabatterie (-150) ; Texani (+130)

Totale: 43,5; APRIRE: 44.5

FPI preferiti: Chargers dello 0,9, 52,8% vince a titolo definitivo

Pittsburgh Steelers contro Baltimora Ravens -9.5

Sabato, 20:00, Prime Video

Linea monetaria: Acciaierie (+380) ; Corvi (-550)

Totale: 45,5; APRIRE: 46,5

FPI preferiti: I Ravens di 9,72,2% vincono a titolo definitivo

Denver Broncos contro Fatture della Bufala -9

Domenica, 13:00, CBS, Paramount+

Linea monetaria: Broncos (+380) ; conti (-550)

Totale: 47,5; APRIRE: 47,5

FPI preferiti: Fattura del 7,1, 68,1% per la vittoria assoluta

Green Bay Packers contro Filadelfia Eagles -5.5

Domenica, 16:30, FOX

Movimento della linea: Aquile aperte -3.5

Linea monetaria: Imballatori (+200) ; Aquile (-240)

Totale: 45,5; APRIRE: 46,5

FPI preferiti: Eagles dello 0,4, 51,2% per la vittoria assoluta

Comandanti di Washington contro Bucanieri di Tampa Bay -3.5

Domenica, 20:00, NBC, Pavone

Linea monetaria: Comandanti (+150) ; Bucanieri (-175)

Totale: 50,5; APRIRE: 49,5

FPI preferiti: Bucanieri del 3,3, 58,3% per vincere a titolo definitivo

Minnesota Vikings -2,5 contro Los Angeles Rams

Lunedì, 20:00, ABC, ESPN, ESPN+

Linea monetaria: Vichinghi (-130) ; Arieti (+110)

Totale: 47,5; APRIRE: 47,5

FPI preferiti: Vikings di 1,2, 53,9% per vincere a titolo definitivo