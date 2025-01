Wild Stat diventa virale dopo la vittoria dei Chiefs sui texani

Gli Houston Texans hanno spinto forte contro i Kansas City Chiefs nello scontro del turno di divisione di sabato, ma alla fine non sono stati all’altezza perdendo 23-14.

Sebbene i texani abbiano mostrato molta combattività durante la partita, hanno faticato a sfruttare i momenti chiave in cui la vittoria era a portata di mano.

La sconfitta brucia ancora di più considerando che è arrivata con un record NFL inaspettato.

Secondo il post di ESPN su X (ex Twitter), i texani si sono ritagliati un pezzo di storia indesiderato: diventando la prima squadra in assoluto a perdere una partita di playoff nonostante abbia superato l’avversario di 100 yard e non abbia commesso alcun palle perse.

“I texani sono la prima squadra nella storia post-stagionale della NFL a superare l’avversario di 100 yard, a fare 0 palle perse e a perdere. Prima dei texani, le squadre erano 49-0 in partite del genere. Irreale.”

I texani si sono mostrati promettenti fin dall’inizio, rispondendo allo svantaggio di 13-6 del primo tempo con un touchdown nel terzo quarto.

Tuttavia, un punto extra mancato li ha tenuti dietro 13-12, e sarebbe stato il loro ultimo punteggio offensivo della giornata.

Il loro unico punto in più è arrivato grazie a una safety intenzionale di Kansas City nel quarto quarto.

È stata una brutta fine per quella che era già stata una stagione impegnativa per Houston. Nonostante sia entrato nel 2024 con grandi aspettative, il team ha dovuto affrontare ostacoli significativi durante tutto l’anno.

CJ Stroud ha messo a segno numeri solidi nella sconfitta, completando 19 dei 28 passaggi per 245 yard, mentre Joe Mixon ha contribuito con 88 yard su 18 carry e ha segnato l’unico touchdown di Houston.

Gli infortuni hanno giocato un ruolo importante nel far deragliare la stagione dei texani, con i ricevitori stellari Stefon Diggs e Tank Dell che hanno entrambi subito infortuni a fine stagione.

Anche l’unità difensiva, soprattutto quella secondaria, ha affrontato la sua parte di problemi di infortuni.

Mentre la squadra si avvia verso la offseason, dovrà valutare attentamente questa perdita e tracciare un percorso per una stagione più forte il prossimo anno.

