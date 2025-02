Will Anderson Jr. Nomina il miglior guardalinee offensivo che sta affrontando in NFL

Houston Texans è una squadra che ha un brillante futuro immediato e lungo termine, e non è solo a causa dell’enorme talento che hanno offensivamente.

CJ Stroud è uno dei migliori e più brillanti quarterback della NFL, e i texani hanno un bel trio con ampi destinatari in Stefhe Diggs, Nico Collins e Tank Dell, nonché una solida corsa a Joe Mixon.

Ma la loro difesa è anche molto promettente e uno dei motivi per cui la fine difensiva Will Anderson Jr.

Anderson era il debuttante dell’anno della scorsa stagione e nel 2024 ha pubblicato 11,0 sacchi, 19 colpi di quarterback e 16 contrasti per la perdita, ed è un carico per la squadra degli avversari da gestire.

Ma non è invincibile e ha ammesso che l’attrezzatura offensiva Zach Tom di Green Bay Packers è il miglior placcaggio offensivo a cui è stato esposto da quando è venuto dai professionisti.

Star: Will Anderson Jr. Parlando del miglior guardalinee offensivo che sta affrontando nella NFL: “Green Bay (Packers) Zach Tom.” L’attrezzatura più sottovalutata nella NFL. (H/T. @Bykvinclark?pic.twitter.com/xhsxluqfch – dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 14 febbraio 2025

Tom fa parte di una squadra di Packer che è giovane e promettente in se stesso ed era Pro Football Focus ” Quarto placcaggio più graduale In questa stagione mentre si classifica al terzo posto in qualità di blocco della corsa.

Ha permesso solo tre sacchi nel 2024 e ha contribuito a rendere la vita più facile per il quarterback giovane e promettente Jordan Love, che molti sentono hanno un potenziale stellare.

Anderson è venuto a unirsi alla fine della veterana difensiva Danielle Hunter, una cinque volte professionista bowler, in questa stagione, e dietro di lui ha aiuto sotto forma di cornerback Derek Stingley Jr., chiamato sia per Pro Bowl che per la prima volta. stagione.

È forse solo una questione di tempo prima che i texani siano legittimi sfidanti del Super Bowl, e forse quel giorno arriverà non appena questo autunno e l’inverno.

PROSSIMO: Joe Mixon suggerisce di grandi caratteristiche in arrivo per i texani