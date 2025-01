Will Howard brilla, Jeremiah Smith arriva in vantaggio: insegnamenti dalla vittoria del titolo CFP dell’OSU

RJ Giovane Analista di calcio del FOX Sports National College

Nel primo College Football Playoff a 12 squadre, abbiamo ottenuto ciò che chiedevamo: un eventuale torneo di campionato nazionale con perdenti degni della corona.

Ryan Day e gli Ohio State Buckeyes si sono rivelati l’ultima squadra lunedì sera, a tenere a bada il tentativo di rimonta di Notre Dame di ottenere una memorabile vittoria per 34-23 sui Fighting Irish e diventare solo la seconda squadra dal 1960 a vincere un campionato nazionale. con due sconfitte in una stagione.

E proprio mentre la partita per il titolo CFP di lunedì sera è passata da uno scoppio a una partita con meno di un minuto da giocare, Ohio State e Notre Dame hanno rivelato fatti sul loro passato e sul loro futuro.

Ecco cinque punti salienti della partita del campionato nazionale CFP di lunedì sera:

1. I Fighting Irish sembravano pronti all’inizio della partita.

Il piano d’azione di Notre Dame ha funzionato. Prendi la palla e costringi l’Ohio State a fare ciò che non ha fatto in tutti i College Football Playoff: giocare da dietro.

Il coordinatore offensivo Mike Denbrock ha scritto una prima serie perfetta. La sua offensiva ha attraversato i Buckeyes nel drive di apertura, ed è stata metodica: totalizzando 18 giocate, 75 yard in nove minuti e 45 secondi, mettendo Ohio State sul tabellone per la prima volta nel CFP 2024.

E Riley Leonard era inarrestabile. Ha lanciato la palla nove volte per 34 yard nel drive di apertura e lo ha concluso con un TD precipitoso. Contro la Penn State, Leonard ha lanciato la palla 12 volte su corse progettate. Ma era chiaro a tutti che Leonard si sentiva già in colpa per il rigore per aver portato la palla.

Sì, Notre Dame ha segnato. Sì, Notre Dame era in vantaggio 7-0. Ma Leonard ha vomitato in disparte per la stanchezza e solo 22 minuti dopo gli è stato chiesto di tornare in partita dopo che l’Ohio State aveva pareggiato. A quel punto, sembrava che a Leonard, e per estensione a Notre Dame, fosse rimasto poco per finire il combattimento.

Il Fighting Irish ha quindi eseguito solo nove giocate per un totale di 20 yard per concludere il primo tempo.

2. QB dello stato dell’Ohio Will Howard è stato eccellente.

Will Howard, che è stato portato a Columbus per guidare lo stato dell’Ohio in questa partita, ha tagliato chirurgicamente la difesa di Notre Dame lunedì sera. Il quarterback senior ha completato i suoi primi 13 passaggi stabilendo il record di completamenti consecutivi in ​​una partita per il titolo dei College Football Playoff.

La sua ottava presa della serata è andata al senior Emeka Egbuka, un completamento di 12 yard per un primo down che ha segnato la 202esima ricezione di Ebuka all’Ohio State, rendendolo il leader di tutti i tempi dei Buckeyes nei ricevimenti.

Solo nel primo tempo, Howard ha guidato i Buckeyes con tre touchdown consecutivi, completando 14 passaggi su 15 per 144 yard con due touchdown contro la difesa di passaggio numero 2 della nazione.

Howard ha tentato solo sei passaggi nella seconda metà e ne ha completati tre, e quando tutto è stato detto e fatto, ha concluso 17 su 21 per 231 yard di passaggio con due touchdown e 57 yard di corsa lungo il percorso per diventare il contrasto offensivo. MVP.

3. Jaden Greathouse è una forza.

I Fighting Irish avevano finito, e poi Jaden Greathouse si è presentato di nuovo quando avevano più bisogno di lui. Dopo aver messo insieme le prime prestazioni di ricezione di 100 yard da parte di qualsiasi ricevitore largo di Notre Dame in questa stagione, ha fatto perdere due difensori Buckeye sulla strada verso il secondo touchdown di Notre Dame. Con poco meno di cinque minuti rimasti, è comparso di nuovo per una ricezione di touchdown da 30 yard che ha ridotto il punteggio a un possesso.

Greathouse, uno studente del secondo anno di 6 piedi e 1 e 215 libbre della Westlake High School di Austin, in Texas, ha ottenuto solo un passaggio in ciascuna delle ultime tre partite di stagione regolare di Notre Dame, solo due contro l’Indiana nell’apertura del CFP e uno contro. La Georgia nella zuccheriera. Ma nelle due partite più importanti della stagione, ha registrato almeno cinque ricezioni e 100 yard in ricezione. E il servizio è stato incredibile. Greathouse è una star emergente e Notre Dame trarrà beneficio da artisti del calibro di lui e Jordan Faison l’anno prossimo.

4. Geremia Smith è venuto fuori quando lo stato dell’Ohio aveva più bisogno di lui.

Con solo 2:45 rimanenti e bloccato alle sue 36 yard dopo tre corse consecutive di Howard, l’OC Chip Kelly dell’Ohio State è entrato in gioco. Con Notre Dame assorbita in area e copertura uno contro uno all’esterno contro il fenomeno della matricola Jeremiah Smith, Howard ha scatenato la palla, che Smith ha preso 54 yard lungo il campo per assicurarsi un first-and-goal per i Buckeyes.

Il giocatore con più promesse, più clamore, è stato chiamato a suggellare la partita, stabilendo il gol della vittoria. E lui ce l’ha fatta. È raro vedere una vera matricola significare così tanto per una squadra del campionato nazionale, eppure Smith si unisce a Trevor Lawrence e Maurice Clarett come una delle matricole più impressionanti che lo sport abbia mai visto.

5. Per la prima volta in questo secolo gli equilibri di potere si sono spostati a nord della linea Mason-Dixon.

Per la prima volta in questo secolo, i Big Ten hanno visto due dei suoi membri vincere campionati nazionali consecutivi: Michigan e Ohio State.

La SEC ha anche saltato la partita del campionato nazionale in due stagioni consecutive per la prima volta dal 2004 e dal 2005.

RJ Young è uno scrittore e analista di football universitario nazionale per FOX Sports e conduttore del podcast “The Number One College Football Show”. Seguitelo a @RJ_Young .

