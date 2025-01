Will Howard, do estado de Ohio, quebra o recorde dos playoffs do futebol universitário e ultrapassa 1.000 jardas na pós-temporada

O quarterback do Ohio State, Will Howard, se tornou o primeiro quarterback a arremessar 1.000 jardas no College Football Playoff, depois de um primeiro tempo forte contra o Notre Dame. Ao atingir a marca, Howard estabeleceu o recorde de maior número de jardas passadas em uma carreira CFP.

Howard acertou seus primeiros 13 passes contra o Notre Dame, um recorde de jogo do campeonato, com os Buckeyes ganhando uma vantagem de 21-7 no intervalo. Ele ultrapassou a marca de 1.000 jardas com uma conclusão de 6 jardas para o wide receiver Emeka Egbuka no segundo quarto para ajudar a preparar um touchdown de 9 jardas do running back Quinshon Judkins. Howard lançou um par de passes para touchdown no intervalo.

O recorde anterior de jardas passadas em uma carreira nos playoffs era do quarterback da LSU, Joe Burrow, em 2019. Surpreendentemente, Burrow arremessou 956 jardas em apenas dois jogos, incluindo 463 contra Oklahoma nas quartas de final para o recorde de todos os tempos.

É claro que a expansão do College Football Playoff significa o dobro de jogos pós-temporada para alguns times, incluindo o Ohio State. Os Buckeyes estão jogando seu quarto jogo da pós-temporada. Olhando para o futuro, os passes de 1.000 jardas no CFP serão uma nova referência para os zagueiros em jogos de título. Ainda assim, Howard elevou seu jogo na hora certa.

Howard teve uma média de apenas 238,3 jardas de passe por jogo durante a temporada regular. Graças a três performances monstruosas de CFP, ele chegou a 306,3. A ascensão coincidiu com o surgimento do wide receiver Jeremiah Smith. O calouro registrou 290 jardas e quatro touchdowns em seus dois primeiros confrontos.

O veterano de Downington, Pensilvânia, foi transferido para o estado de Ohio em 2024, após uma carreira de quatro anos no estado de Kansas. Ele liderou os Wildcats a um campeonato Big 12. Agora, ele está a apenas 30 minutos de levar os Buckeyes ao título pela primeira vez desde 2014.