Willam Byr’s Historical No.

William Byron sta iniziando la sua ottava stagione guidata dall’auto integrale n. 24 della serie NASCAR Cup Hendrick Motorsports. Ovviamente, il n. 24 è meglio conosciuto come la NASCAR Hall of Famer e il campione della serie quattro volte della Serie Cup Jeff Gordon, che ha guidato la sua intera carriera a Hendrick Motorsports (1993-2015) e ora è presidente della squadra di corse.

Com’è portare un peso che guida un’auto così iconica? Bene, Byron lo ha paragonato a giocare nella squadra MLB con 27 campionati delle World Series in “Kevin Harvick’s Happy Hour” nell’ultima edizione.

“Sono gentile perché ora è la nostra cosa”, ha detto Byron all’ospite Kevin Harvick. È la tua macchina. L’abbiamo reso mio, ma non lo vorrei in nessun altro modo. È come se fossi (New York) Yankees. È proprio un posto storico. (No.) 24 Guidare un’auto – Onestamente conta così tanto. Ha solo una storia e senti una specie di responsabilità di vincere. Non scompare mai. Quella pressione, non so come sarebbe in una situazione diversa, ma la pressione non scomparirà mai. Ho vinto la mia prima gara, ho vinto la mia dodicesima gara, (e) continua, quindi l’attesa è sempre, ma non lo voglio in nessun altro modo.

“Adoro guidare lì e mi sento come se fosse una bella casa per me.”

La stagione NASCAR del 2025 inizia domenica con Daytona 500 (2:30 pm et Fox e Fox Sports) International Speedway, dove Byron ha avuto molto successo.

Due delle 13 vittorie in carriera di Byron nel circuito NASCAR sono arrivate a Daytona, compresa la competizione della scorsa stagione. Allo stesso tempo, Byron ha vinto quattro gare nella serie Xfinity nel 2017, quando una di queste vincite è arrivata a Daytona.

Byron si è piazzato il 2 febbraio 18 da 23 conducenti – c’erano diversi caldi per restringere il campo – al Bowman Grey e completa il round sul retro.

L’ultima volta che è stato in macchina con qualcosa sulla linea, Bryon è arrivato terzo (5.034) in tre vittorie, la top 13 nella top cinque e l’ultima stagione.

Per il n. 24, Gordon ha lasciato completamente la serie Cup dopo la stagione 2016; Ha guidato otto gare nel 2016 invece di Dale Earnhardt Jr, che soffriva di una commozione cerebrale. Allo stesso tempo, Gordon è diventato il nuovo commentatore NASCAR di Fox Sports nel 2016 dopo aver annunciato tre competizioni Xfinity nel 2015.

Byron, 27 anni, inizia l’11 ° giorno giovedì sera al Duel 1 a Dayton (19:00 FS1 e FOX Sports App).

