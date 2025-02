William Byron Diet After Daytone Victory: Waffle al cioccolato e meno social media

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

New York-William Byron ammette di non aver fatto le scelte più sane quando la vittoria di Daytona 500 ha portato a Waffle House alle 4 del mattino lunedì mattina.

“Waffle al cioccolato”, ha detto Byron. “Non sono molto sano … ma è stato buono. Ho fatto il lavoro.”

Byron potrebbe aver esagerato il fatto che non è molto sano. Ma vincere la Daytona 500 causerà il vincitore. Media in Florida lunedì mattina, esibendosi lunedì su Charlotte “Monday Night Raw” della WWE, tutto il giorno martedì facendo fermate dei media a New York e poi un altro blitz dei media venerdì ad Atlanta, l’intera settimana di Byron è uno con poco da dire.

Il 27enne ha vinto Daytona 500 l’anno scorso, quindi sapeva cosa aspettarsi quest’anno. E anche se cerca di immergere tutto di più ed essere più presente, non ha ancora raggiunto il punto in cui ha escogitato una dieta che è anche responsabile di uno dei maggiori profitti della sua carriera come le sue esigenze di istruzione.

“Non ho mangiato quanto probabilmente avrei dovuto”, ha detto Byron martedì quando si è fermato sul 102 del pavimento dell’Empire State Building. “Ci sono stati alcuni drink lì. Ho avuto alcune gengive (vitamina) e cose del genere, ecco … sono sicuro di essere ancora un po ‘di luce perché non ho mangiato molto.

“Non è molto male. Ho dormito un gruppo di sonno ieri sera, quindi è stato grandioso. L’anno scorso abbiamo dovuto venire qui (dopo New York dopo lunedì), quindi per riposare ieri sera, era sicuramente necessario.”

Il tour della vittoria di Daytona 500 interferisce con la sua normale preparazione di allenamento e competizione, che la maggior parte dei conducenti vede solo come un prodotto per vincere la più grande gara di sport. A un certo punto di lunedì mattina, Byron ha riferito che sarebbe stato portato in un fast food per colazione in modo da poter mangiare tra le chiamate di zoom con diversi media e podcast.

Il suo viaggio non è così male come gli altri padroni. La competizione questo fine settimana è ad Atlanta per alcuni anni, quando il vincitore ha dovuto recarsi sulla costa occidentale per la concorrenza. La più grande preoccupazione per la salute e la forza è che Byron è pronto per quella che dovrebbe essere una concorrenza fisicamente impegnativa sui prezzi stradali il 2 marzo in America.

“Mi sento come se fossi relativamente sano”, ha detto Byron. “Non sono stato in grado di allenarmi o altro, ma è all’inizio della settimana e Atlanta non è una canzone molto fisica.

“Dovrei essere in grado di affrontarlo e prepararmi per COTA – COTA sarà sicuramente una dura competizione.”

La squadra ha trascorso domenica sera a Daytona e è tornata a casa lunedì mattina tardi. Rudy Fugle, il manager dell’equipaggio di Byron, è andato con “Raw” Byron, ma è probabile che la loro vera sessione per parlare di Atlanta sia giovedì.

Oltre a non mangiare da Byron, ha anche ridotto i suoi social media, cercando di non ascoltare o andare nei buchi in qualsiasi coniglio, dove ha corso settimo sul retro del round finale mentre i leader cadevano e Byron scivolava fuori.

“Non ho visto alcun social media”, ha detto Byron. “Mi sento come se fosse il modo migliore per andare a volte e sono stato così impegnato … Ero scioccato dopo la gara, ma ora penso che sto guardando indietro e animale, mi sento davvero bene.”

Ma Byron ha sentito parlare di un argomento.

“Ci sono cospirazione che ho colpito intenzionalmente il muro nella mia stanchezza”, ha detto Byron. “Sono solo molto goffo.”

Bob Pockrass copre NASCAR e IndyCar per Fox Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.