Wisconsin Nyzier Fourqurean fa causa a NCAA durante la lezione

Il cornerback del Wisconsin Nyzier Fourqurean ha fatto causa a NCAA mercoledì e ha affermato che le sue cinque ore di anno non dovrebbero funzionare durante le sue due stagioni nella Grand Valley Division II.

Fourqurean afferma anche nei procedimenti giudiziari che NCAA gli nega l’opportunità di trarre profitto dal suo nome, immagine e forma non dandogli ulteriore capacità al tasso.

NCAA ha respinto la sua richiesta di resa per ulteriori competenze di mercoledì, i suoi avvocati hanno dichiarato che il tribunale in una denuncia presentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Madison, nel Wisconsin.

Nei procedimenti giudiziari, gli avvocati di Fourqurean hanno chiesto al tribunale di emettere un ordine temporaneo per limitare e un ordine preliminare per impedire alla NCAA di promuovere i suoi statuti relativi alla sua regola di cinque anni per l’ammissibilità, limiti di ammissibilità a tre anni e di decidere la prima stagione nella prima stagione State Grand Valley è considerata un’opportunità persa secondo le regole della NCAA a causa della morte di suo padre nel 2021.

Gli avvocati di Fourqurean hanno chiesto al giudice Relief, perché entro il 7 febbraio deve dichiarare la NFL. A Fourqurean ha partecipato Hula Bowl, un gioco stellare che mostra potenziali selezioni di NFL, all’inizio di questo mese.

La denuncia afferma che NCAA ha violato Sherman Antimonow Act e altre leggi federali.

“Ha detto che gli eventi includono, ma non si limitano a loro, prevenendo gli atleti universitari, come il richiedente che ha frequentato le scuole della Divisione II nel terzo e quarto anno della divisione NCAA per la precedente partecipazione alla divisione II Le opportunità di partecipare al mercato del Nilo, che sono disponibili per gli atleti delle divisioni I, e altrimenti limitano indebitamente la concorrenza in violazione della sezione 1 dello Sherman Act “, ha affermato.

Fourqurean, senior di mentore, Ohio, ha firmato con la Grand Valley del liceo. La stagione 2020 presso la Divisione II nel Michigan è stata cancellata a causa dei limiti di Covid-19.

Il padre di Fourqurean morì durante l’estate del 2021, il che gli fece perdere l’addestramento fuori stagione, secondo la denuncia.

“La combinazione di fallimento nell’allenamento/fitness estivo è stata selezionata mentalmente per il richiedente quando si stava preparando per la sua prima stagione di calcio al suo livello collegiale e il suo primo grande ritorno al calcio dalla sua scuola superiore nel 2019”, ha detto.

Fourqurean ha giocato oltre 11 partite nella Grand Valley nel Grand 2021 nel 155, ha detto il campo. Nel 2022 aveva quattro intercettazioni in 13 partite e Associated Press fu nominato All-American Division II All-American nel maggio 2023.

Nyzier Fourqurean ha giocato due stagioni nello stato della Divisione II Grand Valley, dove era tutto americano nel 2022 prima di trasferirsi nel Wisconsin. AP Foto/Charlie Neibergall, file

Fourqurean ha iniziato cinque partite per i laghi nel 2023 e tutte e 12 la scorsa stagione, un totale di 51 soluzioni con un intercettazione.

Il 23 dicembre, la divisione NCAA e il consiglio di amministrazione hanno approvato un’eccezione con la fornitura di un altro anno di competenza all’ex istruzione superiore junior e aprono le porte a un’ondata di atleti universitari in tutti gli sport per trascorrere un altro anno presso l’Atletica universitaria.

Questa resa non si applicava agli atleti, come Fourqurean, che si sono trasferiti dai programmi di divisione II e divisione III.

Secondo il Memorandum NCAA, l’assoluzione estende un altro anno di capacità nel 2025-26 per gli atleti che in precedenza “hanno gareggiato nella scuola non NCAA per uno o più anni” e altrimenti si esauriva dalla loro capacità NCAA dopo la stagione 2024-25 Dopo la stagione 2024-25.

La decisione di dicembre dell’NCAA è arrivata cinque giorni dopo che il giudice federale nel Tennessee ha emesso un ordine del tribunale del quarterback di Vanderbilt Diego Pavia, che ha citato in giudizio la NCAA ai suoi standard e ha affermato che la regola di organizzare l’Università junior dal loro nome, immagine e forme.

NCAA ha fatto appello alla decisione del giudice federale nel caso di Pavio.

