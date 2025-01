WNBA Free Agency and Trade Tracker 2025: offerte, messaggi, movimenti

Fai due negozi in tre giorni.

Domenica, il negozio di tre membri con tre squadre ha iniziato il giro. Martedì, ESPN ha annunciato che Phoenix Mercury è stato acquisito da Alyssa Thomas del Connecticut Sun.

Thomas, un candidato permanente MVP, ha trascorso tutta la sua carriera in Connecticut dopo che il quarto è stato sviluppato nel 20214.

Per la prima volta nella storia del WNBA, un negozio tra cui diverse selezioni 1 invia Jewell Loyd agli assi di Las Vegas e Kelsey Plum a Los Angeles Sparks. Seattle Storm ha ricevuto diverse mosse e anche davanti allo Yuer da Sparks.

Dall’11 al 20 gennaio, le squadre hanno permesso di espandere i giocatori di offerte di qualificazione riservata, limitata e di base. Alcune stelle notevoli – Thomas, Plum, Breanna Stewart di New York Liberty, Kelsey Mitchell, Saibilmente Sailly di Dallas Wings e Gabby Williams di Seattle Storm – hanno ricevuto un’offerta di qualificazione di base, spesso indicata come “appuntamento”.

I negoziati sono stati aperti ufficialmente martedì scorso e i giocatori possono firmare contratti dal 1 ° febbraio. Il nuovo CBA che rappresenta enormi dossi salariali, che sono previsti nel 2026, si aspettano che i giocatori firmino solo negozi di un anno.

Loyd non è un agente libero, ma ha chiesto un negozio di tempeste. E all’inizio di questo mese, ha annunciato Sailly che stava giocando la sua ultima partita per le ali e stava lavorando per trovare una nuova casa. Perché era fondamentale, avrebbe dovuto passare attraverso il negozio.

Altri agenti di agenti liberi da guardare includono i compagni di squadra Sun Dewanna Bonner e Brionna Jones, che sono agenti liberi illimitati, nonché Nneka Ogwumike Storm, Brittney Griner Phoenix Mercury e Courtney Vandersloooot Freedom. E le domande sono ancora circondate dal futuro della leggenda della WNBA Diana Taurasi, che alla fine della stagione 2024 ha indicato che potrebbe essere il suo ultimo in campionato. Vi è anche incertezza sul futuro di Elena Delle Donne, che è un agente libero tecnicamente illimitato che non è apparso in campionato dal 2023.

Mantieni tutto ciò che è stato a lungo in bassa stagione per l’ultimo ronzio, messaggi e messaggi che circondano il WNBA. Stagione 2025 – 29. Lega – si esibirà il 16 maggio.

AGGIORNAMENTO 28. GENNAIO

14:03 ET: Phoenix Mercury completerà il negozio ad eccezione di cinque volte gli aggressori stellari Alyssa Thomas del Connecticut Sun, le fonti sono state segnalate martedì da ESPN Alexa Philippa.

Aggiornamento 26. gennaio

20:21; Nel primo negozio nella storia della lega, tra cui diversi ex consigli 1, Aces ha vinto a Las Vegas Aces Seattle Storm Guard Jewell Loyd mentre inviava Aces Kelsey Plum a Los Angeles Sparks. Kendra Andrews.

Nel negozio di tre team, la tempesta riceve anche la selezione n. 2 nella progettazione del 2025 WNBA e in avanti Li Yuer di Sparks, nonché i primi Las Vegas 2026, hanno affermato ESPN Fonti. Los Angeles riceverà la selezione n. 9 e 2026 del secondo turno da Seattle. ACES riceverà dalla selezione di Sparks n. 13 2025.

L’accordo sarà reso ufficiale il 1 febbraio, hanno detto le fonti.

Aggiornamento 20 gennaio

Brittney Griner, che ha trascorso 11 stagioni a Phoenix da quando Mercury ha sviluppato n. 1 nel 2013, ha testato il mercato degli agenti liberi per la prima volta nella sua carriera, secondo l’Associated Press. Secondo l’agente di Griner, il Centro incontra diverse squadre, mentre a Miami competono per imbattibili.

Il 17 gennaio

Il sole del Connecticut ha ampliato l’offerta di qualificazione di base di Alyssa Thomas.

16 gennaio

Indiana Hlečka ha ampliato la principale offerta di qualifica Kelsey Mitchell.

Aggiornamento il 14 gennaio

Seattle Storm ha descritto Gabby Williams come il suo giocatore principale, il che significa che non diventerà un agente libero illimitato, ha riferito Kevin Pelton di ESPN.

Williams si unisce a Kelsey Plum (Las Vegas Aces), Satu Sably (Dallas Wings) e Breanna Stewart (New York Liberty) come giocatori principali, permettendo loro di firmare un’offerta di qualificazione di un anno per il più alto salario WNBA ($ 249,24 $ 249.244) Ma impedisce loro di firmare con un’altra squadra come libero agente.

Aggiornamento 9. gennaio

Il libero agente illimitato di SATLA salterà salutare da Dallas Wings dopo aver trascorso i primi cinque anni della sua carriera, ha detto ai giornalisti da Miami giovedì.

“Lavoro con (ali) e trovo un’altra casa per me”, ha detto Sablbilmente. “Ho già giocato alla mia ultima partita a Dallas.”

Qual è il principale sistema WNBA?

La designazione principale del WNBA è simile al marchio di franchising NFL. La squadra può “nominare” i giocatori per impedire loro di diventare un agente libero illimitato mantenendo i loro diritti esclusivi.

L’offerta di qualificazione principale è un contratto garantito da un anno in Supermax, ma la squadra e il giocatore possono negoziare condizioni diverse. Ogni squadra può nominare un solo giocatore e il CBA 2020 ha ridotto il numero, quante volte il giocatore può essere nella sua carriera da quattro a tre e dal 2022 ai due cambiamenti principali che hanno aperto il movimento di libera agenzia in tutta la lega.

Sei giocatori – Sably, Plum, Stewart, Mitchell, Thomas e Williams – erano ancora più nel 2025, la maggior parte in una bassa stagione sotto questa CBA attuale. Tuttavia, ciò non significa che questi giocatori torneranno alle squadre che li hanno contrassegnati. Saburly ha già detto che si sposta da Dallas. Con le ali che la consigliarono – cosa che probabilmente fecero per assicurarsi che sarebbero tornati in modo salutare – l’unico modo per cambiare le squadre è attraverso il negozio.

Secondo la sorveglianza della sequenza temporale, gli ultimi giocatori sono stati gli ultimi e scambiati in una bassa stagione è stato l’anno 2020 (Tina Charles e Skylar Diggins-Smith), ma si aspettano che altri grandi nomi si uniscano salvabilmente alla partenza della loro libera agenzia attraverso questo meccanismo attraverso questo meccanismo attraverso questo il meccanismo attraverso questo meccanismo attraverso questo meccanismo attraverso questo meccanismo attraverso questo meccanismo. E questo non include un commercio sospetto che arriverà quando il Seattle lavora con Loyd, come ha richiesto la stella a dicembre. – Alexa Philippou