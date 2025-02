WPL: Clínico Mumbai Indian Troint Gujarat Giants por cinco gols

O versátil Nat Sciver-Brunt jogou nas duas filiais quando os índios de Mumbai fizeram um desempenho clínico para retornar à estrada vencedora com uma vitória de cinco vezes sobre os gigantes autodestrutivos de Gujarat na partida de suas mulheres na Premier League. Sciver-Brunt quebrou o 39-Piłka 57, e seu segundo em fila meio século, depois de marcar dois gols aos 26 anos. Convidado para o bastão, Gujarat pagou o preço por agressão excessiva, com Mi Hayley Hayley Matthews, que é apertado, proporcionando um desempenho rigoroso. Shabnim Ismail (1/17), Amelia Kerr (2/22) e Amanjot Kaur (1/17) também desempenharam papéis -chave na limitação do piscar de Gujarat. Em resposta, Sciver-Brunt deslumbra com a criação de fronteiras, tocando, puxando, varrendo e coletando facilmente. Ela atingiu 11 quatros durante suas rondas e foi lançada no 16º lugar, com apenas sete corridas necessárias para vencer.

Perseguindo 121, eu estava perdido para Matthews (17), Yastika Bhatia (8) e o capitão Harmanpreet Kaur (4) mais cedo, quando caí de 55-3 a 8º ano.

No entanto, Sciver-Brunt ainda dominou, levantando seus cinquenta de quatro de Ashleigh Gardner em 14º lugar. Amelia Kerr (19) também contribuiu para seis e quatro antes de ser libertado por Gautam.

Anteriormente, o piscar de olhos de Gujarat implodiu quando eles experimentaram os músculos da bola e não constroem parcerias.

Apenas duas baterias entre os seis primeiros atingiram números duplos, e Harleen Deol é o melhor de 31-Piłek 32. Kashvee Gautam (20) e Tanja Kanwar (13) também tentaram, mas não puderam ser usados.

Gujarat estava com problemas precoces, caindo para 16 por 3 no quarto, com Beth Mooney (1), Laura Wolvaardt (4) e Dayalan Hemalath (9) de volta ao pavilhão. Hemalatha tem sido ruim há algum tempo.

Szypper Gujarat, Ashleigh Gardner (10), tentou injetar a filmagem, puxar o Sciver-Bunta em seis, mas foi lançado na próxima entrega. DeAndra Dottin foi ao slogan e ficou surpreso com Yastik Bhatia de Kerr, deixando Gujarat aos 43 por 5 de 8,2 passeios.

Deol e Gautam acrescentaram 24 escapadas de 19 bolas, e as últimas atingiram o Big Six de Ismail. No entanto, Matthews fez com que uma vantagem fraca rejeitasse Gautam.

Deol atingiu dois limites de Kerr para 13, mas foi rejeitado por Amanjot Kaur no 17º ano.

Sayali Sathare (13) atingiu vários limites no final das rodadas para garantir o respeito pelo todo.