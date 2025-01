WR Diontae Johnson renunciou após jogar 2 partidas com os Texans

Diontae Johnson, que estava em seu terceiro time nesta temporada, registrou quatro recepções para 30 jardas desde a semana 8. (Foto de Brooke Sutton/Getty Images)

O tempo de Diontae Johnson com o Houston Texans acabou como wide receiver foi suspenso na terça-feira.

Johnson, que foi reivindicado pelo Baltimore Ravens em 26 de dezembro, disputou um jogo da temporada regular e um jogo de playoff pelos Texans. Ele teve três recepções para 24 jardas nesses dois jogos.

Os Texans foram o terceiro time de Johnson nesta temporada, depois de começar o ano com o Carolina Panthers antes de serem negociados com os Ravens em 29 de outubro. Ele jogou sete jogos da temporada regular com os Panthers e quatro com os Ravens antes de aterrissar com os Texans após a temporada de Tank Dell. -concluir lesão.

Johnson, de 28 anos, foi adquirido pelo Baltimore para aumentar a profundidade do recebedor, mas foi suspenso por um jogo por se recusar a entrar no jogo contra o Philadelphia Eagles na semana 13. Ele nunca mais jogou pelos Ravens depois de ser dispensado em 20 de dezembro.

Johnson jogou 16 snaps, de acordo com os caras do futeboldurante a vitória dos Texans por 32-12 sobre o Los Angeles Chargers. Houston enfrentará o atual campeão do Super Bowl, Kansas City Chiefs, na rodada divisional no sábado (16h30 horário do leste; ABC).

Johnson entrou nesta temporada no último ano de seu contrato, mas assim que liberar as isenções, ele será um agente livre irrestrito.