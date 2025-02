WR Kadarius Toney arrestato in Georgia, presumibilmente strangolato

Secondo i registri online, l’ampio ricevitore Kadarius Toney è stato arrestato la scorsa settimana in Georgia per due numeri.

Toney è stato prenotato presso la Contea di Douglas (Georgia) il 6 febbraio sul numero di attacchi che invecchia – Strangulazioni e ostacoli/molestie 911 chiamate. Il giudice ha fissato una cauzione di $ 25.000 per ogni numero.

I registri mostrano che Toney non era in custodia il 7 febbraio.

TMZ Sports, citando documenti di polizia, riportato Il fatto che il 14 gennaio Toney avrebbe messo una mano attorno al collo femminile e premette “con una forza sufficiente per causare incapacità di (respirare)”. I segni rossi furono visti sul collo femminile e il sanguinamento petechiale fu registrato ai suoi occhi.

Presumibilmente Toney ha anche preso un telefono femminile per impedirle di chiamare le autorità.

Toney, 26 anni, è apparso in tre partite per Cleveland Browns la scorsa stagione prima di essere rilasciato a dicembre dopo una punizione ridicola e dannatamente punt con la perdita di Pittsburgh Steelers.

2021 Il primo turno della selezione di Giants di New York fu scambiato con i capi di Kansas City nel mezzo della stagione 2022. I Chiefs speravano che nel 2023 potesse diventare il loro ampio ricevitore n. 1, ma ciò non si è mai sviluppato, ed è stato inattivo per tutti e quattro i playoff in questa stagione quando Kansas City ha vinto il campionato back-to-back.