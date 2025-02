Wrexham 1-0 Bolton Analysis (11 febbraio 2025)

Wrexham sono una vittoria da un viaggio a Wembley dopo aver vinto una vittoria stretta Bolton Wanderers Martedì nei quarti di finale del trofeo EFL.

70. Il minuto gol di Andy Cannon a Stōk Cae Ras si è rivelato decisivo quando Wrexham ha prenotato il suo posto negli ultimi quattro, dove il club gallese affronterà contro il college League One Club Peterborough United.

Birmingham CityChi conta il leggendario quarterback NFL Tom Brady poiché uno dei suoi investitori giocherà il quarto livello Bradford City Nella seconda semifinale.

Wrexham ha avuto il portiere di Arthur Okonkwo per ringraziare la partita in cui è rimasto nel mezzo, la metà rimanente del. È stato chiamato per la prima volta all’azione dopo 11 minuti quando ha negato Josha Dacres-Cogley da una fermata intelligente e di nuovo sull’orlo dell’intervallo quando ha raggiunto per mantenere Josh Sheehansforzo.

Il cambio di quattro volte dal capo di Wrexham Phil Parkinson sembrava oscillare la partita a favore della sua squadra poco dopo un’ora di timbro. Cannon costruì l’ospite sette minuti dopo con l’esatta estremità all’angolo in basso a destra dell’esterno della scatola.

Wrexham ha superato Bolton Wanderers di Bolton per raggiungere le semifinali del trofeo EFL martedì. Richard Martin -Reberts – CameraSport tramite Getty Images

Uno dei sostituti del Parkinson, firma del record di club Sam SmithIl raddoppio della leadership di Wrexham si avvicinò, ma il suo tiro dall’angolo spiacevole fu ben salvato dal portiere di Bolton Nathan Baxter.

Nonostante la loro quota di possesso di quasi il 60%, Bolton non riuscì a trovare un modo fuori dalla determinata difesa di Wrexham. John McAtee si avvicinò di più quando colpì una colonna di destra con un colpo da un angolo difficile a sinistra.

Wrexham ha vinto l’ultima volta EFL Trophy nel 2005 attraverso la vittoria per 2-0 su Southend United al Millenium Stadium a Cardiff, Galles.

La festa di Rob Melhenney e Ryan Reynolds dovrà affrontare Peterborough una settimana che inizierà il 24 febbraio