Wrexham ha annunciato i piani della nuova capacità di 5500 persone del dipartimento KOP in pista, che è la chiave del progetto di ristrutturazione dello stadio chiave sotto la guida dei proprietari di celebrità Ryan Reynolds e Rob McElhneny.

Lunedì il club ha riferito che il dipartimento è in linea con i requisiti UEFA, il che offre a Wrexham l’opportunità di ospitare partite in meno di 19 campionati europei nel 2026 e altri in futuro.

La competizione è lo stadio di calcio più antico del mondo. Il KOP un tempo -inplace non è stato utilizzato dal 2007, sebbene più di 2.000 posti siano stati eretti nel mezzo dell’ultima stagione.

Reynolds e McElhennyy, che hanno acquistato il Wales Club nel 2021 e lo hanno reso un documentario televisivo “Welcome to Wrexham”, hanno lavorato duramente per garantire che i piani del nuovo dipartimento KOP di restituire quattro parti in pista.

Wrexham ha detto che il design del piedistallo include un tunnel attraverso il quale i giocatori sarebbero arrivati ​​in campo.

Reporting Associated Press.

