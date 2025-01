Wrexham – Peterborough 1-0 (4 gennaio 2025) Analisi del gioco

Wrexham ha lasciato che lo battesse tardi Peterborough United sabato per tenere il passo nella corsa per la promozione automatica nella millesima partita di Phil Parkinson da allenatore.

Parkinson ha diretto una partita professionistica per la prima volta come allenatore del Colchester United nel marzo 2003, portando la sua squadra alla vittoria su Port Vale quel giorno – ed è riuscito a ripetere quel risultato allo STōK Cae Ras 999 partite più tardi, nonostante non sia apparso. . con la stessa facilità con cui molti avevano previsto.

La millesima partita di Phil Parkinson si è conclusa con un gol nel finale che ha assicurato tutti e tre i punti al Wrexham contro il Peterborough United. Immagini di Cody Froggart/PA tramite Getty Images

Peterborough, 19esimo in League One, è stato risoluto in difesa soprattutto nel primo tempo. A volte sfruttavano la fortuna, soprattutto quando Paolo Mullin insolitamente non è riuscito a centrare il bersaglio da dentro l’area, ma ha fatto molto per far sembrare sdentata la loro opposizione di proprietà di Hollywood in futuro.

Parkinson apporta qualche cambio nel secondo periodo e fa entrare il capitano James McCleanattaccante Steven Fletcher e un altro aggressore Alla moda Faale queste fonti alla fine dissero.

Fletcher ha assistito pochi istanti fa ad un colpo di testa che superava la traversa, ma all’87’ non ha commesso alcun errore nell’ordinare Oliver Rathbone‘s cross nell’angolo in alto a destra, scatenando festeggiamenti selvaggi che hanno visto l’ex uomo del Sunderland ammonito per la sua scioltezza.

Il risultato significa che il Wrexham rimane terzo dietro al Birmingham City di Tom Brady e al Wycombe Wanderers. Il Birmingham ha battuto il Wigan sabato per andare in testa, mentre Wycombe ha pareggiato con il Blackpool nel finale e ora è alla pari con il Wrexham, che ha giocato una partita in meno.