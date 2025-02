Wriddhiman Saha anuncia a aposentadoria de todas as formas de críquete

Wriddhiman Saha representou a Índia em 49 jogos em todos os formatos.

O batedor indiano Wickt-wickt, Wriddhiman Saha, retirou oficialmente de todas as formas de críquete. Saha decidiu puxar as cortinas em sua carreira que o viu representar a Índia em 49 jogos em formatos.

Saha fez sua estréia internacional em fevereiro de 2010 e jogou pela Índia em 40 testes e nove ódio. Ele também representou Bengala e Tripura no críquete nacional, que ele apresenta em 142 Primeira Classe e 116 listam os jogos.

A última aparição de Wriddhiman Saha para a Índia ocorreu contra a Nova Zelândia em Mumbai em 2021. Ele teve oportunidades regulares após a aposentadoria da Sra. Dhoni em 2014 e desempenhou um papel fundamental na carreira dominante da Índia em casa durante esse período antes de ser substituída por Rishabh Pant.

O homem de 40 anos havia anunciado sua decisão de aposentadoria durante a atual temporada de troféus de Ranji. Seu último jogo foi contra o Punjab, onde marcou um pato, mas Bengal venceu por uma entrada e 13 corridas.

A Saha jogou por várias franquias do IPL, incluindo Kolkata Knight Riders, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad e Gujarat Titans. Seu hit mais memorável do IPL chegou na final de 2014, onde ele marcou com 115 corridas de 55 bolas, mas Punjab perdeu a final contra o KKR.

Em sua aposentadoria, o Instagram Post Saha escreveu: “Foi uma grande honra representar meu país, estados, distritos, clubes, universidades, universidades, escola durante os últimos 28 anos. Agora, pelo que sou e tudo o que tenho, é tudo para o críquete.“

O Wicktkeeper indiano falou sobre os altos e baixos de sua viagem.

Adicionado: “Uma viagem maravilhosa cheia de altos e baixos, algumas recompensas memoráveis, alguns momentos agradáveis ​​me tornaram um ser humano progressivamente. Todas as coisas devem chegar ao fim, por esse mesmo motivo, decidi me retirar de todas as formas de críquete. “

Falando sobre seus planos após a aposentadoria, Wriddhiman Saha mencionou que espera passar mais tempo com amigos e familiares.

Adicionado: “Agora, passarei o resto da minha vida com minha família e amigos. E esperamos um novo capítulo! Um novo começo!

“Gostaria de agradecer aos meus pais, meu querido irmão mais velho (Anirban) e minha família extensa por me permitir alcançar meus sonhos e os sacrifícios que eles fizeram comigo são realmente saudáveis ​​e inesquecíveis.

“Também muito agradecido por minha esposa (Romi), filha (Anvi), filho (Anvay) e meu inlaws durante minha viagem pelo apoio deles, sacrifícios que me fortaleceram para enfrentar qualquer obstáculo na vida.“

Refletindo sobre sua viagem de críquete, Saha agradeceu a todas as associações de críquete, presidentes, equipes, treinadores, funcionários da terra e jogadores de rede com quem ele trabalhou no caminho.

Ele escreveu: “Gostaria de agradecer a todos os treinadores, mentores, físicos, treinadores, analistas, companheiros de equipe, pessoas de logística, massages, outras equipes de apoio da equipe de críquete indiana, equipe de críquete de Bengala, equipe de críquete de Tripura, equipes de críticas de críquete, distrito, universidade / Equipes de universidades / escolas.

“E também grato pela Associação de Críquete de Bengala ao longo da minha carreira de críquete e pela Associação de Críquete de Tripura em minha viagem.

“Muito obrigado a todas as equipes do IPL para as quais joguei (KKR, CSK, Kings XI, SRH, GT). Todas as equipes mostraram fé e acreditavam em mim que eu nunca esqueci.“

“Um agradecimento especial ao meu treinador pessoal (Jayanta Bhowmick), que viu o potencial em mim durante minha infância e ainda continua a me apoiar em cada parte da vida.“

“Mais uma vez, gosto de agradecer a todos os amigos, funcionários do piso, jogadores de bolso, figurinos, fãs, artilheiros, poços, seguidores, seguidores, críticos, jornalistas para me motivar, dar energia positiva e uma mentalidade positiva ao meu objetivo.“

“Obrigado a todos por essas lembranças da vida.“

