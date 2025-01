WWE 2K25 revela oficialmente ‘Deadman Edition’ para o jogo deste ano

O homem morto voltou

A empolgação e o entusiasmo entre os fãs de wrestling aumentaram ainda mais com o último anúncio do WWE 2K25 ‘Deadman Edition’ apresentando Undertaker como estrela da capa.

Undertaker sempre será conhecido como uma das maiores lendas e lutadores da WWE. Agora, os torcedores terão mais uma chance de curtir seu legado no próximo jogo. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Edição oficial de Deadman anunciada

Há apenas meia hora, escrevendo este artigo, @WWEgames, usuário oficial do X, anunciou a edição WWE 2K25 Deadmen que representará o grande Undertaker.

A arte icônica mostra The Undertaker em sua roupa vintage, incluindo seu chapéu e sobretudo, contra um fundo roxo místico com lua cheia, refletindo seu lendário personagem Deadman.

Fora isso, nenhuma outra informação foi revelada para esta edição. Desde sua estreia no videogame em 1991 com o WWE Super WrestleMania no Super Nintendo, The Undertaker tem sido regular nos jogos da WWE, aparecendo em pelo menos um jogo por ano. A sua inclusão no WWE 2K25 não só homenageia a sua tremenda carreira, mas também representa um momento decisivo, uma vez que se aposentou das competições no ringue desde 2020.

Sua última aparição foi recentemente na estreia da WWE, Monday Night Raw na Netflix, em 6 de janeiro de 2025, onde compartilhou um momento com Rhea Ripley.

Reações dos fãs

A maioria das reações em X estava relacionada à arte maluca e ao entusiasmo por Undertaker fazer parte do WWE 2K25. Enquanto isso, no fórum do Reddit, os fãs já especulavam que tipo de novo modo de jogo e Deadman Edition poderiam oferecer-lhes.

Alguns pediam que o clássico Kane fosse incluído no próximo jogo, enquanto um usuário queria um modo como Beat the Streak, que estava retornando. Eles também querem Buried Alive Match, Inferno Match e Boneyard Match como novos tipos de partida no WWE 2k25.

Além disso, os fãs e a comunidade de wrestling gostaram muito da revelação do Deadman Edition e estão ansiosos por mais novas informações no futuro. Fique ligado conosco enquanto cobrimos tudo relacionado ao WWE 2K25. Além disso, deixe-nos saber como você se sente sobre a nova edição Deadman na seção de comentários.

