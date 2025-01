WWE anuncia parceria com COSM para transmitir PLE em realidade compartilhada

A WWE, parte do TKO Group Holdings (NYSE: TKO), e a Cosm, uma empresa líder em tecnologia imersiva, mídia e entretenimento, anunciaram hoje uma parceria plurianual que incluirá WWE Premium Live Events, incluindo WrestleMania, SummerSlam e Royal Rumble. entregue aos fãs em Realidade Compartilhada nos locais experienciais da Cosm em Los Angeles e Dallas.

Os fãs que comparecerem aos eventos da WWE nos locais do Cosm serão transportados para arenas e estádios ao redor do mundo, dando-lhes um lugar na primeira fila para viver os eventos Premium da WWE e colocando-os dentro da ação junto com outros fãs apaixonados da WWE, começando com o Royal. Rumble em Cosm Dallas. no sábado, 1º de fevereiro de 2025.

Os locais experimentais da Cosm em Los Angeles (Hollywood Park) e Dallas (Grandscape), ambos os principais pontos de acesso para os fãs da WWE e cidades-sede anteriores da WrestleMania, apresentam cúpulas de LED de 12K+ em grande escala e 87 pés de diâmetro que unem os mundos virtual e físico, fundindo estados. Visuais de última geração com a energia e a atmosfera da multidão, além de um serviço elevado de comida e bebida.

“Na Cosm, reunimos os fãs para vivenciar os maiores e melhores eventos do mundo, onde quer que ocorram”, disse Peter Murphy, vice-presidente sênior de mídia e conteúdo da Cosm.

“Agora podemos mostrar a WWE em Realidade Compartilhada, oferecendo outra maneira incrível para os fãs vivenciarem sua paixão compartilhada. Cosm está redefinindo o futuro da experiência dos fãs”, disse Alex Varga, Co-Chief Revenue Officer da WWE. “Os WWE Premium Live Events são maiores que a vida e, com um parceiro tão inovador como Cosm, iremos coletivamente trazer a energia dos nossos maiores momentos para um universo WWE expandido.”

A adição do WWE Premium Live Events aumenta a extensa lista de programação de esportes e entretenimento ao vivo da Cosm, que continua a se expandir por meio de parcerias oficiais com NBA, UFC, NFL, ESPN, NBC Sports, TNT Sports, FOX Sports, Prime Video, CBS Sports. e muito mais.

Cosm abriu as portas de sua primeira sede em Los Angeles em Hollywood Park, adjacente ao SoFi Stadium, em julho de 2024, e de sua segunda sede em Dallas no The Colony’s Grandscape em agosto de 2024. A empresa anunciou no ano passado que seu terceiro local será no centro de Atlanta . A Centennial Yards e sua quarta sede estarão localizadas no centro de Detroit, adjacente ao Campus Martius.

Os ingressos para o Royal Rumble (sábado, 1º de fevereiro) e Elimination Chamber (sábado, 1º de março) podem ser adquiridos imediatamente em Cosm.com ou por meio do aplicativo Cosm totalmente integrado, disponível na App Store e Google Play Store.

As informações sobre ingressos para a WrestleMania 41 (19 a 20 de abril de 2025) serão anunciadas posteriormente.

