WWE apresenta nova marca para ‘Cenation’ de John Cena antes do Royal Rumble 2025

John Cena fará seu tão esperado retorno aos ringues no próximo Royal Rumble PLE

A WWE registrou oficialmente uma marca registrada para o termo “Cenation” em 14 de janeiro, com planos de expandir seu portfólio de merchandising, sugerem os relatórios. A marca registrada abrange uma variedade de produtos destinados a celebrar o legado de John Cena à medida que ele se aproxima do capítulo final de sua carreira no ringue.

A apresentação inclui uma extensa lista de elementos:

Mercadorias e colecionáveis: cromos, álbuns de colecionador, adesivos e fotografias emolduradas.

Papelaria e Decorações: Cartazes, calendários, adesivos e materiais para festas.

Livros e gravuras: histórias em quadrinhos, livros ilustrados, livros para colorir e programas de souvenirs.

Itens de uso diário: guardanapos de papel, toalhas de mesa, cartões comemorativos e papel de embrulho.

Com a turnê de despedida de John Cena em pleno andamento e com conclusão prevista para o final de 2025, o momento desta marca registrada se alinha com os esforços da WWE para imortalizar o impacto do 16 vezes campeão mundial. John Cena também está se preparando para competir no Royal Rumble masculino, alimentando especulações sobre uma possível final da WrestleMania e um momento na WrestleMania 41.

A marca “Cenation” não só presta homenagem aos fãs dedicados de John Cena, mas também oferece-lhes a oportunidade de celebrar a sua carreira através de uma vasta gama de recordações. Enquanto Cena se despede, a WWE parece preparada para honrar o seu legado dentro e fora do ringue.

Além disso, o status de John Cena como o principal atrativo da WWE e um nome mais vendido é inegável. À medida que o Royal Rumble 2025 se aproxima, o relatório de vendas de ingressos WrestleTix está relatando um aumento significativo nas vendas de ingressos para o PLE de 1º de fevereiro no Lucas Oil Stadium em Indianápolis.

WWE Royal RumbleSat • 1º de fevereiro de 2025 • 17h30 Lucas Oil Stadium, Indianápolis, INIngressos disponíveis: 2.896 Configuração atual: 56.265 Ingressos distribuídos: 53.369🔥 +3.112 desde a última atualização (7 dias atrás) 📅 Dias até o show: 20⏮ 1 /27/2024: Real Rumble @ Tropicana Field:… pic.twitter.com/urOE2zgD5m – WrestleTix (@WrestleTix) 12 de janeiro de 2025

WWE Royal Rumble 2025 já vendeu oficialmente mais de 54 mil ingressos, com mais de 3.500 esgotados desde a estreia do RAW na Netflix na última segunda-feira, quando John Cena subiu ao palco e anunciou sua participação na batalha Rumble. Ele aspira competir pelo campeonato mundial e quebrar o recorde da empresa de luta livre de 17 títulos mundiais.

