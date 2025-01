WWE e TNA anunciam parceria plurianual

A WWE, parte do TKO Group Holdings e da TNA Wrestling, uma das maiores marcas de wrestling do mundo e subsidiária da Anthem Sports & Entertainment, anunciou hoje uma parceria plurianual que visa criar oportunidades de crossover sem precedentes dentro da programação da WWE WWE e TNA para NXT Superstars. e luta livre da TNA. Estrelas.

O acordo fará com que os talentos ganhem exposição adicional na programação principal da WWE e da TNA, incluindo programas semanais emblemáticos como NXT, que vai ao ar ao vivo na CW, e TNA iMPACT!, eventos premium ao vivo selecionados da WWE e PPVs da TNA, por sua vez, reforçando seus. desenvolvimento dentro do ringue com exposição a talentos e treinamento de classe mundial.

“Este relacionamento histórico demonstra que a colaboração e a competição não precisam ser mutuamente exclusivas”, disse Ariel Shnerer, vice-presidente sênior de conteúdo e distribuição da TNA Wrestling e da Anthem Sports & Entertainment.

“Nossa parceria permite que a marca TNA Wrestling e seus incríveis atletas alcancem um público significativamente mais amplo, ao mesmo tempo que dá às estrelas da WWE e NXT a oportunidade de cruzar a linha e ganhar experiência valiosa, ao mesmo tempo que unem forças com um dos elencos mais talentosos do wrestling profissional. hoje. A resposta à nossa colaboração ao longo do ano passado foi tremenda e ambas as empresas beneficiaram, mas os fãs colheram os maiores frutos deste cruzamento de talentos e relações de trabalho.”

“Estamos ansiosos para crescer e evoluir a nossa parceria com a TNA Wrestling e o seu excelente grupo de atletas, criando novas oportunidades para promover o desenvolvimento do nosso talento e melhorar a experiência do espectador em casa”, disse Shawn, Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento de Talentos Criativos da WWE. . Michaels.

Os ex-campeões mundiais do TNA Knockouts, Jordynne Grace e Joe Hendry, apareceram frequentemente na programação do NXT em 2024, com destaque para uma luta pelo campeonato NXT com Hendry e Ethan Page no No Mercy, e uma luta pelo campeonato feminino do NXT com Grace e Roxanne Perez no Battleground.

Muitos Superstars do NXT também cruzaram a linha para a TNA Wrestling, incluindo o breve reencontro de Wes Lee com The Rascalz, Charlie Dempsey e No Quarter Catch Crew, Riley Osbourne, Dante Chen, Gallus, Arianna Grace, Tatum Paxley, Izzi Dame, Wendy Choo. , Brinley Reece e mais.

