WWE e TNA Wrestling anunciam parceria de vários anos, já que os lutadores aparecerão no NXT e no TNA Impact

WWE e TNA Wrestling estão oficialmente trabalhando juntas. Na quinta-feira, as duas empresas de luta livre profissional anunciaram uma parceria de vários anos.

A parceria estabelece firmemente a relação de trabalho existente entre as duas empresas. Os talentos do NXT e da TNA continuarão a aparecer na programação semanal e nos eventos pay-per-view um do outro. Os lutadores da TNA Jordynne Grace e Joe Hendry trabalharam frequentemente em shows do NXT no ano passado. Além disso, talentos de desenvolvimento da WWE como Wes Lee e Charlie Dempsey apareceram no TNA Impact.

“Estamos ansiosos para crescer e evoluir a nossa parceria com a TNA Wrestling e o seu excelente grupo de atletas, criando novas oportunidades para promover o desenvolvimento do nosso talento e elevar a experiência do espectador em casa”, disse o vice-presidente sênior de desenvolvimento de talentos da WWE, Shawn Michaels. em um comunicado de imprensa.

As colaborações entre WWE e TNA remontam a anos. Em 2012, o campeão intercontinental da WWE, Christian, apareceu no pay-per-view Slammiversary da TNA em troca de permitir que Ric Flair, contratado pela TNA, aparecesse na cerimônia do Hall da Fama da WWE como parte dos Four Horseman. Isto ocorreu numa altura em que a WWE não reconhecia regularmente outras promoções.

Em 2022, a campeã do TNA Knockouts, Mickie James, apareceu como uma entrada surpresa no Women’s Royal Rumble. Ela apareceu com sua música tema e título da TNA, e os comentaristas reconheceram seu papel na TNA. Em 2024, Grace apareceu como participante surpresa no Royal Rumble feminino. Isso foi significativo porque, ao contrário de James, Grace não era ex-aluna da WWE.

A TNA foi fundada em 2002 pelos bookers de wrestling profissional Jeff e Jerry Jarrett. A empresa passou por diversas mudanças de marca e gestão ao longo dos anos. A TNA tentou brevemente enfrentar o WWE Raw em 2010. Numerosas estrelas da TNA obtiveram grande sucesso na WWE, incluindo AJ Styles, LA Knight, R-Truth e Xavier Woods, enquanto ex-alunos da WWE como Christian e Drew McIntyre se reinventaram na promoção mais jovem.