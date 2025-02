WWE Elimination Chamber 2025, data, correspondências, rumores, localização, cartão de partida, hora de início, previsões

Com a WWE oficialmente no meio da temporada da WrestleMania e com os vencedores do Royal Rumble Jey Use e Charlotte Flair já atingiram ingressos para os assuntos do título mundial no maior evento do ano, a atenção agora recorre à câmera de eliminação . O evento da Câmara de Remoção ocorrerá em Toronto em 1º de março.

Os vencedores das partidas de câmara de eliminação masculina e feminina vencerão suas próprias partidas do título mundial na WrestleMania, com a capacidade de desafiar o campeão não selecionado por uso ou talento.

As correspondências de qualificação estão agora concluídas com John Cena, CM Punk, Drew McIntyre, Logan Paul, Damian Sacerdote e Seth Rollins, todos prontos para competir. No lado das mulheres, estará Liv Morgan, Alexa Bliss, Bianca Belair, Bayley, Naomi e Roxanne Pérez.

O cartão é principalmente, se não estiver completamente completo, com dois jogos que não são de câmera adicionados ao alinhamento. Dê uma olhada na paisagem atual da câmara de eliminação.

2025 Jogos da Câmara de Eliminação da WWE

Partido da Câmara de Eliminação dos Men – John Cena vs. Cm punk vs. Drew McIntyre vs. Logan Paul vs. Sacerdote Damiano vs. Seth Rollins: Cena declarou sua entrada para a conferência de imprensa pós-evento real. O jantar foi o último homem eliminado no Rumble, abaixo de seu gol de um último tiro em uma 17ª corrida do Campeonato do Mundo. Punk derrotou Sami Zayn na primeira partida de classificação masculina para garantir seu lugar. McIntyre derrotou o Knight e Jimmy usam em um jogo de ameaça tripla para entrar na briga. Paul venceu seu lugar com uma vitória sobre Rey Mysterio. O campo finalmente se estabeleceu com padre e Rollins, os dois vencedores.

Partido da Câmara de Eliminação das Mulheres – Liv Morgan vs. Alexa Bliss vs. Bianca Belair vs. Bayley vs. Naomi vs. Roxanne Pérez: Morgan derrotou o Iyo Sky na primeira partida de classificação para a Câmara das Mulheres e fez isso incitando Rhea Ripley a acertá -la para forçar a desqualificação. Bliss e Barair derrotaram Candace Lera e Piper Niven, respectivamente, para se qualificar. Bayley venceu seu lugar no jogo com uma vitória sobre Lyra Vallkyria. Os dois últimos lugares foram preenchidos quando Naomi derrotou o Chelsea Green e Pérez conquistou uma vitória sobre Raquel Rodríguez.

Kevin Owens vs. Sami Zayn (partido não autorizado): Owens atacou Zayn após a derrota de Zayn contra o punk em seu qualificador de câmara de eliminação. Owens esteve no caminho da guerra nos últimos tempos e, depois de ficar aquém contra Cody Rhodes para o campeonato indiscutível da WWE, ele notou Zayn, alguém que flutuou entre ser o amigo mais próximo de Owens e o mais rival amargo nos últimos 20 anos. Zayn exigiu uma parte com Owens, mas os funcionários da WWE rejeitaram o pedido. Zayn continuou a pressionar apenas para lhe dizer que a única maneira de ocorrer o jogo é que, se ele não estivesse autorizado, uma estipulação que Zayn concordou.

Tiffany Stratton e Trish Stratus vs. Nia Jax e Candace Lerae: Stratton e Stratus formaram uma dupla improvável em Smackdown no meio da disputa de Stratton com Jax e Lerae. Stratus competirá na frente dos fãs de sua cidade natal na câmara de eliminação em Toronto. Antes de sua surpresa ao retornar ao Royal Rumble, Stratus lutou pela última vez em Becky Lynch em uma partida de gaiola de aço no WWE Payback em 2023.