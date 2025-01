WWE fornece a última atualização sobre Solo Sikoa após sua derrota na estreia no RAW Netflix

Apenas Sikoa enfrentou Roman Reigns em uma partida tribal

No histórico episódio de estreia do WWE Raw na Netflix, Solo Sikoa enfrentou ‘The OTC’ Roman Reigns. As duas estrelas se enfrentaram na primeira partida da noite em um combate tribal onde estava em jogo a sagrada Ula Fala.

A família e o legado estavam em jogo neste confronto, enquanto os dois samoanos entravam em confronto para descobrir quem é o “verdadeiro” chefe tribal. Apesar das múltiplas interferências dos membros do Bloodline e de Kevin Owens, que surpreendeu Reigns e chamou Sikoa para a capa.

Solo não conseguiu imobilizar Reigns enquanto OTC se recuperava e terminava a partida derrotando Sikoa. Com a vitória, Reigns não apenas recuperou Ula Fala, mas também restaurou a ordem na Bloodline.

Após a vitória, Reigns declarou oficialmente suas intenções através de ‘The Wiseman’ Paul Heyman de recuperar o WWE Undisputed Title, que atualmente é detido por Cody Rhodes. Heyman também anunciou a entrada de Reigns no Royal Rumble de 2025.

Apenas Sikoa retornará na próxima semana no Friday Night SmackDown

Embora muitos fãs esperassem ouvir Sikoa no episódio de 10 de janeiro do Friday Night SmackDown, o líder do Bloodline não estava em lugar nenhum. Os membros do Bloodline, por outro lado, causaram estragos no episódio desta semana.

O segundo episódio da marca Blue em 2025 foi transmitido ao vivo do Moda Center em Portland, Oregon. Jacob Fatu e Tama Tonga nos primeiros momentos do show encurralaram Paul Heyman, que foi salvo por Jimmy Uso, gerando um confronto entre eles. Cody Rhodes logo se juntou à luta ajudando Jimmy.

Fatu e Tonga também atacaram LA Knight, levando à desqualificação em sua revanche pelo título dos EUA contra Shinsuke Nakamura. As duas estrelas enfrentaram Jimmy Uso e Cody Rhodes na luta principal onde saíram vitoriosos.

Leia também: Resultados e vencedores do WWE SmackDown (10 de janeiro de 2025): Cody Rhodes salva Jimmy Uso, The Bloodline vence, Kevin Owens interfere

Durante a transmissão do programa, a promoção anunciou segmentos e partidas do show da marca Azul no dia 17/01. Entre os anúncios estava a atualização de que Solo Sikoa retornará na próxima semana após a derrota no episódio de estreia do Raw.

O episódio do dia 17/01 da marca Blue terá lugar na Pechanga Arena, em San Diego, Califórnia. Junto com o retorno de Sikoa, o show contará com um confronto de duplas entre Motor City Machine Guns e Los Garza. A recém-coroada campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton, também defenderá o título contra Bayley no programa.

Seria interessante ver como Sikoa responderia à derrota, Solo declarou publicamente no episódio da semana passada do SmackDown contra Paul Heyman que se ele perder reconhecerá Reigns. Teríamos que esperar até a próxima semana para ver se a Sikoa cumprirá sua promessa de causar estragos na Califórnia.

Como você acha que Solo Sikoa reagirá após perder Ula Fala? Ele reconhecerá Roman Reigns como seu chefe tribal? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

