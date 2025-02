WWE Royal Rumble 2025 Cart

O primeiro evento importante de luta livre de 2025 está aqui, já que a WWE desceu a Indianapolis para o Royal Royal deste ano. Considerado um dos eventos da tenda no calendário, a batalha de 30 pessoas reais está sempre cheia de muitos drama e surpresas.

Como sempre é o caso, o vencedor de Rumble atinge seu ingresso para a WrestleMania do evento principal e os desafios para um campeonato mundial.

A Royal Royal deste ano deve ter muito drama e surpresas. Entre os confirmados como participantes estão John Cena, Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre e muito mais. Mas ainda existem 15 espaços que devem ser determinados e que o WWE CCO Paul Lessque disse que pode esperar muito selvagem no sábado à noite no Lucas Oil Stadium.

“Estou pensando em Royal Rumble”, disse Levesque no Royal Rumble Kickoff na sexta -feira. “Isso me faz pensar, quase qualquer um poderia entrar no Royal Rumble como uma surpresa (ele se vira para a estrela de Indiana Pacers, Tyrese Haliburton), você tem um minuto?”

O Rumble Party das mulheres também terá muitos ambos, e ainda mais desde que apenas 10 participantes foram anunciados. Mas entre os mais notáveis ​​está o retorno de Charlotte Flair depois de mais de um ano para se recuperar de uma lesão desagradável no joelho.

Existem apenas dois jogos além dos rumores no cartão para sábado, mas eles certamente oferecerão emoção. O indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes, coloca seu título em jogo contra o amigo se transformou no inimigo Kevin Owens em uma escada. Além disso, os campeonatos da WWE Label Team estão em jogo quando as manchetes #Diy enfrentam as metralhadoras Motor City em uma partida de dois e dois -.

Dê uma olhada abaixo nas partidas confirmadas de Royal Rumble e olhe para a bola de vidro para ver o que pode vir. O evento acontece Lucas Oil Stadium em Indianapolis. É transmitido ao vivo em Peacock em 1º de fevereiro com o cartão principal a partir das 18:00 ET.

2025 Royal Rumble Parties of the WWE WWE

Royal Rumble Men Party (The Knight, John Cena, CM Punk, Jey Use, Roman Reigns, Seth Rollins, Drew McIntyre, Rey Mysterio, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Logan Paul, Penta, Chad Gable, Bron Breakker, Carmelo Hayes, 15 , 15 TBA): Esta festa está emergindo como uma apresentação incrível. Muitas lendas estão preenchendo a lista de participantes e cada um tem uma história única de por que eles fariam sentido como vencedor. Jantar, Reigns, Punk, Rollins e McIntyre são favoritos plausíveis para remover a WrestleMania em abril.

Match Royal Rumble Feminino (Nia Jax, Bayley, Charlotte Flair, Naomi, Bianca Belair, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Lyra Valkyria, Ivy Nile, Io Sky, 20 TBA): 30 mulheres competirão nesta festa real de Rumble. Mais participantes serão anunciados nas próximas semanas. A WWE World and Women World Champions está geralmente ausente, excluindo casos especiais. Flair fará sua primeira aparição em quase um ano depois de se recuperar de uma lesão.

WWE Championship Indiscutable – Cody Rhodes (C) vs. Kevin Owens (tapete da escada): Rhodes e Owens lutarão pelo Indiscutível WWE Championship pela terceira vez. Rhodes derrotou Owens de maneira limpa em Bash em Berlim. Rhodes também manteve o título no evento principal na noite de sábado, mas Owens estava com Rhodes imobilizado no tapete enquanto o árbitro estava inconsciente. O Indiscutível Campeonato da WWE e os cintos de título da WWE WWE WWE serão pendurados no ringue nesta escada.

WWE Label Team Championship – #diy (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) vs. Motor Machine Guns (Alex Shelley e Chris Sabin) (dois dos três das três quedas): Gargano trapaceou o MCMG para ganhar os títulos da equipe da gravadora. As duas equipes discordam desde então. Eles competirão em uma partida de dois anos no Royal Rumble.