WWE Royal Rumble 2025: Jey Uso, Charlotte Flair Win Rumbles maschile e femminile

Uno degli eventi annuali più attesi di partite professionali di sabato sera ha incontrato le aspettative, perché il Royal Rumble 2025 ha dato molto ai fan in attesa di quando il WrestleMania 41 si sta avvicinando rapidamente.

Negli uomini Royal Racholite, Jey Uso è uscito in cima, è sopravvissuto ad altri 29 concorrenti e ha vinto l’eliminazione finale contro John per assicurarsi il titolo di WrestleMania ad aprile. Nel frattempo, Charlotte Flair è tornato dall’infortunio nella Royal Rumble Female per vincere la vittoria.

Anche sulla Tab di Cody Rhodes ha sconfitto Kevin Owens per mantenere il campionato indiscusso della WWE e #diy ha battuto la città del motore di mitragliatrici per conservare la WWE delle cinture di squadra. Ecco tutto ciò che è andato al Lucas Oil Stadium di Indianapolis.