WWE Royal Rumble 2025 Kickoff ao vivo

Cody Rhodes, CM Punk, Nia Jax, Kevin Owens, Liv Morgan e mais se juntam ao diretor de conteúdo da WWE Paul “Triple H” Mild em Indianapolis para iniciar o Royal Rumble 2025.

Royal Rumble 2025 será emanado pelo Lucas Oil Stadium

A edição de 2025 do Royal Rumble será emanada pelo Lucas Oil Stadium em Indianapolis, Indiana, em 1º de fevereiro. O PLE é geralmente comemorado no final de janeiro, com a única exceção este ano, quando o PL será realizado no início de fevereiro.

O PLE começará oficialmente a temporada da WrestleMania, já que as estrelas tentarão levar uma oportunidade para o título e competir no palco mais grande em abril. Vários grandes nomes anunciaram sua participação no Rumble Match e o evento de 2025 está emergindo como um show incrível para os fãs.

Além das partidas masculinas e femininas, dois jogos também foram agendados para o título do programa, pois Cody Rhodes defenderá o título indiscutível da WWE em uma partida de escada contra Kevin Owens. Por outro lado, o campeão da equipe da WWE, DIY, defenderá o título contra as metralhadoras Motor City em uma partida de dois anos.

WWE Royal Rumble 2025: cartão de festa completo

Royal Rumble Match

Royal Rumble of Women

Cody Rhodes vs Kevin Owens – Indiscutível WWE Championship (Match Staircase)

Tomasso Ciampa e Johnny Gargano (C) (DIY) vs Alex Shelley e Chris Sabin (Motor City Machine Guns) – 2 de 3 Falls Match para o WWE Label Team Championship

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.