WWE Royal Rumble 2025 Live, Start Hour, onde ver online, cartão, correspondência

O WWE Royal Rumble é a primeira parada da temporada WrestleMania 41.

Dois jogos do Royal Rumble estão programados para sábado. O Rumble masculino é particularmente competitivo com John Cena, CM Punk, Roman Reigns, Drew McIntyre, Jey Use, Sami Zayn e Seth Rollins anunciaram para o jogo. Bayley, Bianca Belair, Charlotte Flair, Naomi, Nia Jax e Liv Morgan estão entre os ex -campeões mundiais que competem na partida feminina.

Dois jogos adicionais estão programados para o Royal Rumble. O indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes, defende seu título contra Kevin Owens em uma partida de escada, e o Moto Machine Guns #Diy Engine Challenge para os títulos da WWE Tag Team.

Abaixo está como você pode ver toda a ação no sábado à noite.

Onde ver 2025 WWE Royal Rumble

Data: 1 de fevereiro de 2025

Localização: Lucas Oil Stadium – Indianapolis

Horário de início: 18:00 e

Olhe ao vivo: Pavão

2025 WWE Royal Rumble Card