WWE Royal Rumble 2025 previsões, cartão, correspondências, horário de início, visualização de PPV, localização, data, seleção de especialistas

A temporada da WrestleMania começa no sábado, quando a WWE leva Royal Rumble para Indianapolis. O evento é um dos eventos anuais mais esperados da WWE e este ano não é diferente.

Como é o padrão, haverá um partido real de homens e mulheres no cartão, com os vencedores capazes de desafiar qualquer campeão por seu título na WrestleMania, que ocorre nos dias 19 e 20 de abril em Las Vegas.

Para vencer o jogo, você deve ser a última pessoa que ainda está no ringue depois que todos os outros concorrentes foram jogados na corda superior e baterem no chão com os dois pés.

A Royal Royal deste ano deve ter muito drama e surpresas. Entre os confirmados como participantes estão John Cena, Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre e muito mais. Mas ainda existem 15 espaços que devem ser determinados e que o WWE CCO Paul Lessque disse que pode esperar muito selvagem no sábado à noite no Lucas Oil Stadium.

Existem apenas dois jogos além dos rumores no cartão para sábado, mas eles certamente oferecerão emoção. O indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes, coloca seu título em jogo contra o amigo se transformou no inimigo Kevin Owens em uma escada. Além disso, os campeonatos da WWE Label Team estão em jogo quando as manchetes #Diy enfrentam as metralhadoras Motor City em uma partida de dois e dois -.

Vamos dar uma olhada em quem os especialistas em esportes da CBS optam por vencer em cada partida no cartão de sábado, a partir das 18h ET.

WWE Royal Rumble 2024 Previsões

Royal Rumble Match for Men: Eu senti algo com certeza de que John Cena venceria o Rumble até segunda à noite. O confronto de CM Punk com Cody Rhodes causou algo que deixou claro o punk vs. Rhodes é a história que a WWE deve contar o máximo possível. Obviamente, também há apenas o fato de o impulso ter estagnado completamente para o jantar quando seu grande retorno para sua última carreira começou com uma promoção um tanto desconfortável em 6 de janeiro e não existe desde então. Claro, eu ainda podia ganhar o Rumble e continuar com suas aparências entre Rumble e WrestleMania, mas sua ausência matou meu interesse enquanto Rhodes e Punk me mudaram. Eu acho que a WWE quer jogar na rivalidade clássica entre punk e jantar e o jogo provavelmente é reduzido a esses dois homens no final, mas me dê punk para obter a vitória e o jantar para atingir seu próprio ingresso na câmara de eliminação, Uma reversão completa do que previ apenas algumas semanas atrás. Escolha: CM Punk vence o Royal Rumble – Brent Brookhouse

Acordei esta manhã acreditando que Cena venceria o rumbido, mas estou tendo dúvidas. Um tiro direto para a WrestleMania é muito conveniente para o veterano da glória que busca a glória que busca a vida. Orton não é anunciado para o Rumble, mas suspeito que ele terá uma vitória surpresa para estabelecer um confronto com Rhodes na WrestleMania. Orton não amarrará o recorde de título do jantar mundial, mas ele pode amarrar os três estrondos de Steve Austin “Stone Cold”. Escolha: Randy Orton vence o Royal Rumble – Shakiel Mahjouri

Royal Rumble Feminino Partido: Charlotte Flair é uma opção de plug-and-play tão fácil para as maiores correspondências da WrestleMania que é difícil não escolhê-lo aqui. O jogo inevitável com Tiffany Stratton também faz muito sentido para deixá -lo passar. Stratton vs. Flair parece uma etapa potencial do tempo da tocha, mesmo que Flair esteja presente o tempo todo. Eles são suficientemente lutadores enquanto se separam o suficiente para os tempos em que entraram no jogo para fornecer um grande número de narrativas convincentes antes de um tremendo jogo da WrestleMania. Escolha: Charlotte Flair vence o Royal Rumble – Brookhouse

Não há muito mais proeminente entre os participantes do Rumble das mulheres deste ano. Reservar Flair contra Tiffany Stratton para a WrestleMania é uma excelente maneira de aumentar o perfil de Stratton. Você pode confiar em Flair para entregar ótimos jogos, para que ele possa retornar de uma lesão vitoriosa. Escolha: Charlotte Flair vence o Royal Rumble – Mahjouri

WWE WWE indiscutível – Cody Rhodes (C) vs. Kevin Owens (escada da fósforo): Espero que Owens leve ao desconforto. É uma virada convincente na história, também seria difícil ver Owens perder em três jogos de título indiscutíveis da WWE. A WWE está comprometida com Rhodes como campeão. Embora eu não ache que dói perder e reivindicar o título entre agora e a WrestleMania, suspeito que a WWE segue a rota segura, mantendo o título nele. Escolha: Cody Rhodes mantém o título – Mahjouri

Já que não Na verdade A matéria está correta ou incorreta ao prever festas de luta livre e, se você está apostando no entretenimento com roteiro, você é mais corajoso do que eu, eu ia escolher isso com meu coração em vez de minha cabeça. A WWE só mergulhou na perda do título antes de recuperar rapidamente o título uma vez com os principais títulos recentemente, quando Jey Use ganhou o título intercontinental de Bron Breakker antes que Breakker o vencesse menos de um mês depois. É bom ver o título da WWE reinar novamente, mas às vezes deve haver um pouco mais de drama através de um sentimento de imprevisibilidade. Desse ponto de vista, Owens deve vencer no sábado com Rhodes conquistando o título antes da WrestleMania. Uma festa de escada fornece banheiros de fuga suficientes para que essa perda atinja baixa por meio de interferência externa. Dito isto, essa abordagem não é realmente como Paul Levesque reservou títulos importantes e a interação do punk com Rhodes na segunda -feira se concentrou na segunda -feira sobre como a pressão de ser campeão continuará a desgastar Rhodes até que finalmente quebre na WrestleMania. Você não tem essa interação e limpa essa história menos de uma semana depois. Escolha: Cody Rhodes mantém o título – Brookhouse

WWE-#DIY (C) vs. Campeonato de equipes de etiquetas. Motor Machine Guns (dois dos três de três jogos): É muito cedo para remover títulos #DIY. Parabéns à WWE por darem às duas equipes do mundo -tempo suficiente para mostrar o que podem fazer. Espere que as metralhadoras do motor pareçam fortes, mas o último outono cai por meios desastrosos. Escolha: #diy retenha os títulos – Mahjouri

Concordo com a lógica de que a WWE não iniciará os títulos do #DIY em breve, mas estou muito empolgado em ver o que essas duas equipes podem fazer em uma configuração de dois anos. Provavelmente fica bastante mortal para curvar as coisas em favor dos campeões na terceira queda. Independentemente de o resultado parecer previsível, este será um jogo tremendo entre duas equipes consumadas. Escolha: #diy retenha os títulos – Brookhouse