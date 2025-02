WWE Royal Rumble por números (estatísticas, registros e fatos)

O Royal Rumble Match é um dos jogos mais emocionantes da WWE, onde os lutadores se concentram em eliminar seus oponentes, jogando -os na corda superior. A festa tem uma base de fãs separados por vários motivos, incluindo a estipulação da festa, ingressos surpresa, atletismo extremo etc.

Mais do que isso, há várias coisas a levar em consideração em uma partida de Royal Rumble. Aqui temos alguns dos fatos interessantes dos rumores reais com base em números.

A maioria dos rumores de rumores de verdade vence

Ganhar um jogo Rumble não é uma tarefa fácil, no entanto, nove combatentes o venceram várias vezes. “Stone Cold”, Steve Austin, ganhou o maior número de partidas estrondosas com três vitórias. Em que quatro combatentes lhe renderam consecutivos, Austin em 1997 e 1998, Hulk Hogan em 1990 e 1991, Shawn Michaels em 1995 e 1996 e Cody Rhodes em 2023 e 2024.

WWE Superstars Royal Rumble vence Ano “Stone Cold” Steve Austin 3 1997, 1998, 2001 Hulk Hogan 2 1990, 1991 Shawn Michaels 1995, 1996 Triplo h 2002, 2016 Brock Lesnar 2003, 2022 Cambraia 2005, 2014 John Cena 2008, 2013 Randy Orton 2009, 2017 Borda 2010, 2021 Cody Rhodes 2023, 2024

Vencedores por número de entrada

Quando se trata de partidas do Royal Rumble, até a entrada, a alta probabilidade é a oportunidade de vencer. Foi justificado aqui, já que as estrelas da WWE que entraram no número 30 haviam vencido cinco vezes, o que é mais comparado a outros pontos. O número 27 é o próximo número mais afortunado a entrar. No entanto, alguns se mostraram errados, já que três deles venceram primeiro o jogo.

Número de entrada Ano 30 2007, 2008, 2016, 2022, 2023 27 1989, 1993, 1994, 2001 1 1995, 2004, 2021 24 1991, 1998, 2000 23 1994, 2017 19 2013, 2015 28 2005, 2014 22 2002, 2012 29 2003, 2010 2 1999, 2006 16 2020 10 2019 14 2018 38 2011 8 2009 5 1997 18 1996 3 1992 25 1990 13 1988 17 2024 20 2025

O tempo mais longo em uma única partida real de Rumble

Gunther passou mais tempo no ringue em uma partida de Rumble ao sobreviver a 1 hora 11 minutos 40 segundos na festa de Rumble 2023. 17 anos.

Lutador Tempo Ano Atirador 1:11:40 2023 Rei Mysterio 1:02:15 2006 Chris Benoit 1:01:35 2004 Bob Backlund 1:01:10 1993 Triplo h 1:00:16 2006 Chris Jericho 1:00:13 2017 Ric Flair 1:00:02 1992 Reigns Romano 59:48 2016 Borda 58:30 2021 Randy Orton 58:30 2021 finlandês 57:38 2018 Stone Cold Steve Austin 56:38 1999 Sr. McMahon 56:38 1999 Kane 53:46 2001 Sheamus 52:33 2023 Rick Martel 52:17 1991 A rocha 51:32 1998 Chris Jericho 50:47 2016 Triplo h 50:00 2009

O curto tempo passado em uma única partida real

À medida que você passa mais tempo na partida de Rumble, o menor tempo dentro do anel faz um disco. Santino Marella tem o menor tempo dentro do ringue em uma partida de Rumble com 1,9 segundos, seguida por Warlord & Sheamus com 2 segundos.

Lutador Tempo Ano Santino Marella 0: 00: 01.9 2009 O Senhor da Guerra 0:00:02 1989 Sheamus 0:00:02 2018 De forma alguma josé 0:00:02 2019 Mês 0:00:03 1995 Owen Hart 0:00:03 1995 Mike Kanellis 0:00:03 Grr Floresta Xavier 0:00:03 2019 Bushwhacker Luke 0:00:04 1991 Jerry Lawler 0:00:04 1997 Titus O’Neil 0:00:04 2015

A maioria das eliminações em um único verdadeiro estrondo

Braun Strowman e Brock Lesnar têm o registro da maior quantidade de eliminação em uma única partida para rumores com 13 eliminações cada, seguidas por Roman Reigns (12) e Kane (11).

Lutador No. de eliminação Ano Braun Strowman 13 Grr Brock Lesnar 2020 Reigns Romano 12 2014 Kane 11 2001 Hulk Hogan 10 1989 Stone Cold Steve Austin 1997 Shawn Michaels 8 1995, 1996 Stone Cold Steve Austin 1999

Eliminações totais

Kane tem a maior quantidade de eliminações na partida Royal Rumble, com 46 eliminações em suas 20 aparições, seguidas pelo Undertaker com 40 eliminações em suas 11 aparições. No entanto, o Stone Cold Steve Austin tem a alta média de 36 eliminações em apenas 6 aparições, o que faz com que 6 elimina em média.

Lutador No. de eliminação Royal Rumbles entrou Kane 46 20 O Undertaker 40 11 Shawn Michaels 39 12 Braun Strowman 37 8 Stone Cold Steve Austin 36 6 Reigns Romano 36 7 Triplo h 33 9 Ótimo show 32 12 Brock Lesnar 32 6

A maioria das aparências rumbis

Kane entrou no Rumble 20 vezes, que é a maioria das vezes em que uma pessoa entrou no Rumble Party, seguida por Dolph Ziggler e Kofi Kingston, que entraram 15 vezes.

Lutador Royal Rumbles entrou Primeiro Durar Kane 20 1996 2021 Kofi Kingston 16 2009 2024 O Miz 16 2007 2025 Dolph Ziggler 15 2009 2022 Rei Mysterio 15 2003 2025 Randy Orton 14 2004 2022 Dourado 13 1997 2018 Shawn Michaels 12 1989 2010 Ótimo show 12 2000 2017 O Undertaker 11 1991 2017 Chris Jericho 11 2000 2018 Shelton Benjamin 11 2003 2020 Sheamus 11 2011 2025

Lutadores que competiram várias vezes na mesma noite

Mick Foley e Nia Jax entraram nas festas de Rumble várias vezes na mesma noite. Onde Foley entrou em diferentes truques três vezes em 1998 e Jax entrou em partidas de Rumble, masculino e feminino, em 2019.

Lutador Tempos admitidos Ano Mick Foley 3 1998 Nia Jax 2 2019

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.