WWE Royal Rumble Regras: um guia completo

WWE Royal Rumble é um dos maiores PPVs

Os exagerados reais de combate de 30 pessoas para homens e mulheres de 30 pessoas, que ocorrem todos os anos, são o destaque do programa. O vencedor recebe uma oportunidade em uma partida para o título do evento principal na WrestleMania.

WWE Royal Rumble Rules and Format

As trinta estrelas são selecionadas aleatoriamente. As coisas nº 1 e 2 começam. Em geral, uma nova pessoa entra a cada dois minutos, embora tenha havido anos em que ele tem 60 ou 90 segundos.

Não há falhas ou apresentações. Para ser removido, um lutador deve jogar outro na corda superior e fazer com que os dois pés se comuniquem com o chão. O último homem e mulher que permanece em seus respectivos confrontos receberá uma foto do Campeonato Mundial de sua escolha na WWE WrestleMania.

No. de competidores: 30

Dois deles começam o jogo

Um novo concorrente se junta a cada 90 segundos (ou dois minutos) até que as 30 pessoas entrassem.

A eliminação ocorre quando alguém é jogado na corda superior e os dois pés atingem o chão.

A última pessoa em pé é o vencedor.

A partida da WWE Royal Royal WWE deve definitivamente determinar. Isso inclui como os lutadores são eliminados. Os dois últimos concorrentes do WWE Royal Rumble de 1995 foram Shawn Michaels e o British Bulldog. Davey Boy Smith parecia ter eliminado Michaels, mas apenas um pé tocou o chão. Michaels voltou ao ringue e eliminou Smith para vencer a luta.

Era uma regulamentação não oficial naquela época, que confundiu os fãs. Os esforços de Michaels foram adotados como um regulamento oficial que teve que ser obedecido. Alterou o concurso para sempre.

Desde então, outras estrelas seguiram o exemplo de Michaels. Kofi Kingston, John Morrison, Naomi e Katana são apenas alguns dos lutadores que encontraram táticas inovadoras para permanecer na batalha de WWE Royal Rumble, como executar paradas de mãos, vá para a cama de costas e até usar cadeiras.

Alguns registros memoráveis ​​do WWE Royal Rumble

O 30º lugar no Royal Rumble para os lutadores masculinos produziu o maior número de vitórias, com cinco.

“Stone Cold”, Steve Austin, tem o recorde das vitórias mais ruins, com três.

Santino Marella (0: 00: 01.9) tem o registro do menor tempo no concurso.

Gunther passou mais tempo em uma luta real convencional real, às 1:11:40 em 2023. Ele atacou o Rey Mysterio Record de 2006 (1:02:15).

Kane tem o registro da maioria das eliminações, com 46.

Chris Jericho passou o tempo total mais longo (4:59:33) em uma luta de Royal Rumble.

A posição com a maior quantidade de vitórias (duas) em um partido de Royal Rumble fêmea é de 28.

Charlotte Flair passou o tempo total mais longo em uma partida real da Royal às 2:22:30.

Rhea Ripley passou mais tempo em uma luta real de Rumble feminina às 1:01:08 em 2023.

Chelsea Green (0:00:05) tem o registro do menor tempo que passa em uma partida real da Royal.

Rhea Ripley tem o registro da maioria das eliminações no partido feminino, com 20.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.