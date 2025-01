WWE Superstars com a maioria das vitórias em Royal Rumble

O primeiro jogo de Royal Rumble foi realizado em 1988

A sede com Stamford começa todos os anos e a temporada da WrestleMania com o Royal Rumble Ple. O PLE que foi realizado pela primeira vez em 1988 se tornou um dos eventos mais emblemáticos da WWE todos os anos. Juntamente com a WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series e Money in the Bank, os Rumble Ples são conhecidos como “Big Five”.

O PL leva o nome do Royal Rumble Match, que é uma batalha real modificada, onde os participantes eliminam os oponentes jogando -os na corda superior. O jogo geralmente tem 30 concorrentes, com dois lutadores começando, e os novos participantes se juntam a cada 90 segundos até que todos os participantes estejam no ringue.

Inicialmente, o PL apenas apresentou uma partida de Rumble Men, mas em 2018, a promoção adicionou o Rumble Party Foster the Ple e, desde então, cada evento Rumble apresentou dois jogos de Rumble.

Todos os anos 30 estrelas entram no jogo com a esperança de vencer o jogo para obter uma oportunidade para o título no maior estágio da WrestleMania. Criado pelo Hall da Fama da WWE, Pat Patterson, o jogo se tornou uma das maneiras mais ideais para uma estrela ir para a cabeça -liderança e competir pelo título.

O primeiro evento Royal Rumble foi realizado em 1988 no Copps Coliseum, em Hamilton, Ontário, Canadá. Desde então, o WWE Royal Rumble PL é comemorado todos os anos no final de janeiro, com a edição de 2025 como uma exceção, pois é celebrada no início de fevereiro.

Enquanto ao longo dos anos houve vários vencedores do Rumble, muito poucos conseguiram vencer o jogo mais de uma vez. Aqui vamos dar uma olhada nas estrelas da WWE que têm a maior quantidade de vitórias nas partidas de Royal Rumble.

WWE estrela com a maior quantidade de vitórias nas partidas do Royal Rumble

Faixa Nome Número de vitórias Ano 01. Stone Cold Steve Austin 3 1997, 1998, 2001 02. Hulk Hogan 2 1990, 1991 03. Shawn Michaels 2 1995, 1996 04. John Cena 2 2008, 2013 05. Cambraia 2 2005, 2014 06. Triplo h 2 2002, 2016 07. Randy Orton 2 2009, 2017 08. Borda 2 2010, 2021 09. Brock Lesnar 2 2003, 2022 10. Cody Rhodes 2 2023, 2024

Stone Cold é a única estrela da história da WWE a vencer a festa Royal Rumble três vezes, além dele, há nove estrelas, incluindo Cody Rhodes, John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar e mais que venceram o jogo duas vezes.

Quem você acha que se juntará a esta lista de vencedores do Royal Rumble Match? Alguém pode superar ou até amarrar o recorde de Stone Cold? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

