Xavier digno do The Chiefs acrescenta insulto à perda da temporada de Bills quando Wr ‘saltou’ no rascunho faz de Buffalo sair

Os Buffalo Bills ficaram aquém do Kansas City Chiefs (novamente) no domingo, Não adiante Além dos campeões reinantes do jogo pelo título da AFC pela segunda vez em cinco anos. No entanto, a última derrota pode suportar um pouco mais, devido ao estrelato na noite de domingo de um determinado jogador no estádio Arrowhead.

O novato Open Xavier Worthy Receiver, o principal receptor do jogo com 85 jardas, forneceu aos Chiefs seu melhor jogo de ótimo jogo, que também contribuiu como uma cadeia no chão. E um ponto foi feito depois de reivindicar a coroa da AFC para lembrar a todos os times “Ele pulou“No rascunho da NFL de 2024, referindo -se ao Decisão de contas em abril Alterar a seleção geral nº 28 para o Chiefs, que passou a selecionar o produto do Texas.

Os Bills, é claro, não ignoraram o receptor aberto, uma necessidade premente na última temporada após o comércio de Stefon Diggs e a saída do agente livre Gabe Davis, depois de tratar a valiosa escolha de Kansas City. Eles selecionaram Keon Coleman apenas cinco seleções depois. E, no entanto, aqui estamos, no final de 2024, e as contas estão essencialmente onde começaram: Uma de suas principais necessidades Parece ser uma velocidade ampla, e um jovem que poderia ter satisfeito que precisa apenas ajudou a eliminá -los como membro dos chefes.

Este não é um golpe para Coleman, que mostrou a capacidade do grande jogo, com uma média de mais de 19 jardas por captura como novato. No entanto, Coleman também foi bastante invisível nos jogos que mais importaram, totalizando apenas três presos para 22 jardas nos três confrontos dos playoffs do Buffalo. Assim, também foi a aquisição comercial da temporada de Amari Cooper, que custou às contas uma seleção da terceira rodada, apenas para terminar os playoffs com 41 jardas de recepção em oito gols.

Dennis Dodd

Com Josh Allen como Campo Mariscal e James Cook no campo, Buffalo pode lidar com quase qualquer pessoa em todo o mundo. Os chefes, no entanto, são “ninguém”. E eles também têm o tipo de suco jovem promissor que Buffalo acredita perseguir no receptor aberto (novamente) nesta baixa temporada. Talvez desta vez, se um Xavier digno estiver no quadro, disponível para sua tomada, eles não perderão a oportunidade.

