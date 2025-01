Xavier Lucas lascia il Wisconsin per Miami senza entrare nel portale

L’avvocato di Xavier Lucas afferma che l’ex giocatore del Wisconsin si trasferirà a Miami anche se la sua ex scuola non ha mai inserito il suo nome nel portale.

Darren Heitner rappresentava Lucas, che ha accennato sui social network il mese scorso che il Wisconsin si rifiutava di inserire il suo nome sul portale e che ciò ostacolava la sua capacità di parlare con altre scuole. Annunciò Luca all’inizio di dicembre aveva pianificato di entrare nel portale.

Venerdì la NCAA ha rilasciato una dichiarazione secondo cui “le regole NCAA non impediscono a uno studente-atleta di ritirarsi da un istituto, iscriversi a un nuovo istituto e competere immediatamente”.

Yahoo Sport ha riportato per la prima volta i piani di Lucas di trasferirsi a Miami così come la dichiarazione della NCAA.

I funzionari del Wisconsin non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento. Yahoo e il Wisconsin State Journal hanno riferito che Lucas ha raggiunto un accordo per continuare a giocare per il Wisconsin prima di richiedere il trasferimento.

Heitner ha detto nel post di X che Lucas ha accettato un memorandum d’intesa subordinato all’approvazione dell’accordo della Camera – che richiede alle scuole di pagare direttamente i giocatori per l’uso del loro nome, immagine e somiglianza – e Lucas ha frequentato le lezioni di recente, questa primavera. Heitner ha aggiunto che da allora Lucas si è dimesso dal Wisconsin.

Xavier Lucas ha effettuato 12 contrasti, un intercetto e un licenziamento come matricola per il Wisconsin in questa stagione. Jordan Kelly/Icon Sportswire

Heitner ha anche detto che Lucas non ha ricevuto denaro dal Wisconsin e quindi non deve alcun denaro alla scuola.

Lucas, originario di Pompano Beach, Florida, ha effettuato 12 contrasti, un’intercettazione e un licenziamento come matricola per il Wisconsin in questa stagione.