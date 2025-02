Yankees jogará ‘Nova York, Nova York’ de Frank Sinatra somente após as vitórias em vez da tradição após o jogo

O New York Yankees planeja interpretar a versão de Frank Sinatra de “Temo de Nova York, Nova York” somente após a vitória em casa, MLB.com relatou domingo. A franquia tocou anteriormente a música icônica após vitórias e derrotas no Estádio Yankee.

Os jogadores do Yankees declararam que estavam cansando de ouvir a música após as perdas. Como resultado, os Yankees tocarão uma coleção de várias músicas após as derrotas desta temporada.

Após a derrota para o treinamento de primavera por 4 a 0 no domingo contra os Tigres de Detroit em George M. Steinbrenner Field, os Yankees decidiram interpretar a icônica música de Sinatra “That’s Life”, que foi gravada em 1966.

“Nova York, Nova York” foi originalmente jogado após as vitórias dos Yankees depois que Steinbrenner descobriu a versão Synatra de seu tempo como DJ no Le Club em Manhattan. A música foi inicialmente tocada por Liza Minnelli para o filme de Martin Scorssee de 1977 “Nova York, Nova York”, depois que John Kander criou músicas e letras foram escritas por Fred Ebb.

Os Yankees usaram as versões de Sinatra e Minnelli da música no passado. Eles usaram a versão Sinatra depois que os Yankees venceram os jogos e a versão de Minnelli após as perdas. Antes desta temporada, a versão Sinatra foi tocada após a última partida ser gravada no Yankee Stadium.

É a última mudança em massa da organização dos Yankees depois que a franquia revelou que eles eram Terminando sua proibição de pêlos faciais.