Yankees recuperam RHPs Roansy Contreras e Allan Winans de isenções

Ele Yankees fez duas medidas para potencialmente reforçar seu lançamento na quinta-feira, afirmando que os direitos Roansy Contreras dos Baltimore Orioles e Allan Winans do Atlanta Braves.

Ambos os jogadores agregam flexibilidade à equipe de arremessadores de Nova York e têm a oportunidade de serem opções interessantes no rodízio e/ou bullpen.

Contreras, 25, dividiu o tempo entre o Pittsburgh Pirates e o Los Angeles Angels na última temporada e teve um ERA de 4,35 (1,38 WHIP) em 49 jogos (três partidas) em 68,1 entradas lançadas. Ele também fez duas defesas em quatro oportunidades, todas pelo Los Angeles, e finalizou 14 jogos pelos Halos.

O arremessador dominicano já foi reivindicado pelos Texas Rangers, Cincinnati Reds e Baltimore Orioles antes que os Yankees o adquirissem após seu último DFA.

Antes de ser negociado com os Angels, Contreras passou três temporadas e meia em Pittsburgh, onde foi usado principalmente como titular. Durante esse tempo, ele teve um recorde de 9-12 em 53 jogos (30 como titular) e arremessou para um ERA de 4,83 (1,42 WHIP). Apesar de ter acertado 80 rebatedores em 182,2 entradas com o Pirates, o destro mostrou que era capaz de eliminar rebatedores, rebatendo 161.

Winans, por outro lado, é mais uma incógnita.

Selecionado pelo Mets na 17ª rodada do Draft da MLB de 2018, Winans estreou em 2023 com o Braves aos 27 anos e em seis partidas foi 1-2 com um ERA de 5,29 (1,39 WHIP), eliminando 34 rebatedores em 32,1. Entrada. Na temporada seguinte, Winans fez apenas duas partidas pelo Atlanta e foi duramente atingido, postando uma ERA de 15,26.

Ainda assim, o jogador de 29 anos tem experiência nos menores. Ao longo de três temporadas jogando para o Gwinnett Stripers, afiliado Triple-A do Braves, Winans teve um recorde de 16-10 com um ERA de 3,23 (1,14 WHIP) principalmente como titular.

Os Yankees entram na temporada de 2025 com um rodízio inicial composto por Gerrit Cole, máximo frito, Carlos Rodon e Luis Gil escrito a lápis com Clark Schmidt e Marcos Stromman também na mistura, embora Nova York tenha supostamente esteve fazendo compras na Stroman isso fora de temporada.