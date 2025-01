Yibbi Jansen brilha enquanto Odisha Warriors derrotam Shrachi Rarh Bengal Tigers

Yibbi Jansen marcou dois gols na vitória do Odisha Warriors por 4 a 1 na Liga Indiana de Hóquei Feminino.

Foi uma noite memorável para os fãs de hóquei no lotado Birsa Munda Hockey Stadium em Rourkela, quando o Odisha Warriors derrotou o Shrachi Rarh Bengal Tigers por 3 a 1 na Women’s Hockey India League 2025. Michelle Fillet (16), Yibbi Jansen (18 e 47), e Neha Goyal (58) marcou para o Odisha Warriors, enquanto Udita (30′) marcou para Shrachi Rar Tigres de Bengala.

As duas equipes empataram em 1 a 1 há três dias em Ranchi e os Odisha Warriors venceram a disputa de pênaltis graças ao heroísmo da goleira Jocelyn Bartram. Os pênaltis não foram necessários esta noite, já que os Warriors garantiram a vitória em grande estilo e os levaram ao topo da tabela de pontos com oito pontos.

Os Tigres de Bengala de Shrachi Rarh foram o melhor time no início do primeiro quarto, pois fizeram múltiplas penetrações no círculo. No entanto, eles não conseguiram testar Bartram no gol do Odisha Warriors.

Aos 11 minutos, Baljeet Kaur, do Warrior, fez uma boa corrida pela direita antes de passar a bola para Rutuja Pisal no círculo. O jovem jogador indiano fez bem ao forçar a goleira Grace O’Hanlon a fazer boas defesas.

O primeiro pênalti foi concedido aos Tigres aos 14 minutos. O chute de Udita foi desviado em direção ao corpo de Ishika Chaudhary por um jogador do Tigres e o árbitro marcou pênalti aos Tigres. Os Warriors aproveitaram o encaminhamento para reverter a decisão, já que a bola atingiu Chaudhary acima do joelho.

Os Warriors abriram o placar na primeira jogada do segundo quarto. Yibbi Jansen fez um belo passe do meio-campo para encontrar Michelle Fillet. O chute de Fillet foi tão forte que acertou a goleira O’Hanlon antes que ela pudesse reagir.

Os Warriors mantiveram a pressão e conquistaram o primeiro pênalti aos 18 minutos. Yibbi Jansen acertou o canto inferior com um movimento de arrasto venenoso para dobrar a vantagem de seu time.

Os Tigres conquistaram o segundo pênalti do jogo no momento em que a sirene soou para sinalizar o fim do tempo. O chute de Udita desviou de um zagueiro do Warriors antes de passar Bartram para o gol.

O terceiro quarto foi equilibrado. Os Tigres fizeram a maior parte do ataque enquanto tentavam voltar ao mesmo nível. Foi um crédito para a defesa do Warriors o fato de eles terem entrado no último quarto com o nariz à frente.

Os Warriors marcaram no terceiro minuto do quarto para aliviar a pressão. A goleira do Tigers, Jennifer Rizzo, deliberadamente jogou a bola atrás da linha do gol para dar aos Warriors um escanteio de pênalti. Jansen se adiantou e entregou para restaurar a vantagem de dois gols do seu time.

Os Warriors ganharam mais um pênalti aos 49 minutos, mas desta vez Rizzo fez uma boa defesa com o pé para evitar o arrasto de Jansen.

Neha Goyal selou a vitória do Odisha Warriors aos 58 minutos com uma finalização magnífica. Jansen mais uma vez encontrou Filet no círculo dos Warriors com um passe por cima. Filet teve todo o tempo para encontrar Neha no círculo e o capitão dos Warriors não ia errar de perto.

