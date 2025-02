O abridor de Abhishek Sharma, que enfiou 54-Piłka 135 e exigiu 2 gols por três marchas para ajudar a Índia na Inglaterra por 150 marchas no quinto e no último T20i, disse que seu mentor Yuvraj Singh ficaria muito feliz com o bate-lo ao lutar contra o End entradas, permanecendo até os 18 anos no Estádio Wankhede aqui no domingo. O abridor de esquerda começou com um intervalo, atingindo Jofry Archer e Mark Wood pelos próximos limites no início das rodadas, mas ele diminuiu a velocidade da arma do meio, após o que chegou a vários tiros grandes no final de seus pousados, quando Ele saiu de 135 a 18 anos. Em geral, ele explodiu 13 seis, o mais alto nas rodadas de T20i através de um bolo indiano.

“Provavelmente ele (o mentor Yuvraj Singh) deve ser feliz hoje. Ele sempre quis que eu acertasse o dia 15 e o dia 20 e eu tentei implementá -lo “, disse Abhishek.

Um garoto de 24 anos de Amritsar, um Pendjab, que deixou uma marca no IPL 2024 com uma piscadela perfeita para a Sunrisers Hyderabad, agradeceu a Sururis Suryakumar Yadav e o principal treinador Gautam Gambhir por seu apoio.

Abhishek pegou fogo até a segunda mais rápida cinquenta em 17 bolas, e a segunda as centenas mais rápidas de 37 bolas através de baterias indianas, ajudando a Indyia a publicar um enorme 247/9 em 20 antes. Então ele voltou para obter dois postigos e, graças a Mohammed, Shami usou por 3 a 25 Índia diminuiu a Inglaterra para 97 corridas para vencer a partida por 150 corridas com 57 bolas a perder. Ele quase quebrou o recorde de Yuvraj Singha para as cinquenta mais rápidas de 15 bolas e a Rohit Sharma Records para os 100 mais rápidos de 35 bolas.

Abhishek o chamou de batida especial, porque sua mãe e irmã estavam no estádio observando -o e designou Szypera T20i Suryakumar e o treinador Gambhir por apoiar seu estilo de jogo. Ele disse que sentiu que era seu dia e é por isso que ele foi jogar boliche desde o início.

“É um único, chegando ao país, sempre um ótimo sentimento. Quando vejo que é o meu dia, sempre tento ir da primeira bola. E a maneira como o treinador e o capitão me tratou desde o primeiro dia. Eles sempre quiseram essa intenção, sempre me apoiavam.

Sobre sua capacidade de jogar de maneira brilhantemente resumida contra uma das melhores escotilhas rápidas da Inglaterra, Abhishek disse que acabou de reagir à bola.

“Quando os oponentes completam 140, 150 plus, você deve estar pronto um pouco mais cedo. Apenas reaja à bola e jogue meus tiros. Quando você atinge um chapéu de jogador de classe mundial sobre as capas (Archer), é sempre ótimo, mas também gostei dos tiros contra Adil Rashid – disse Abhishek.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).