Yuvraj Singh envia uma mensagem atrevida depois que Abhishek Sharma acertou 8 seis contra a Inglaterra

O abridor indiano Abhishek Sharma, de 24 anos, seguiu os passos do mentor Yuvraj Singh ao marcar cinquenta fanfarrões contra a Inglaterra no primeiro T20I em Calcutá. Na verdade, o meio século de 20 bolas de Abhishek foi o segundo T20I cinquenta mais rápido de um indiano contra a Inglaterra, depois do icônico 50 bolas de 12 de Yuvraj, durante o qual ele acertou Stuart Broad com seis seis em um over. O ex-jogador versátil da Índia geralmente posta um ou dois tweets sempre que Abhishek se sai bem e está em sua melhor forma após a partida.

Passando para X, Yuvraj elogiou o desempenho de Abhishek com um pouco de humor.

“Bom começo de série, pessoal! Ótimo tom definido por nossos jogadores e bem lançado por Abhishek Sharma, senhor, ótima partida!! Estou impressionado por você também ter atingido dois limites”, tuitou Yuvraj.

Abhishek terminou com uma pontuação fenomenal de 79 em apenas 34 bolas e uma taxa de acertos de mais de 232, ajudando a Índia a atingir a meta de 133 em apenas 12,5 saldos.

O canhoto jogou suas entradas com cinco de quatro e oito de seis, mostrando um vislumbre da forma devastadora que exibiu durante a temporada de 2024 da Premier League indiana (IPL).

Além de Jofra Archer, Abhishek e o resto dos rebatedores indianos, os arremessadores ingleses foram levados para a limpeza. Jamie Overton, Adil Rashid e Gus Atkinson terminaram com taxas económicas acima de 10.

Anteriormente, a Índia teve um desempenho completo no boliche. Varun Chakravarthy impressionou em sua casa no IPL, levando três postigos (23/03) e o prêmio de Jogador da Partida.

Arshdeep Singh mostrou excelência com a nova bola, conseguindo o perigoso Phil Salt de graça e Ben Duckett por apenas 4. Ele terminou com 2/17 em quatro saldos e também se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da Índia no críquete T20I.

A próxima Índia enfrentará a Inglaterra no segundo T20I em Chepauk, em Chennai, no dia 25 de janeiro.