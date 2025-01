Zach Ertz fornisce aggiornamenti sul suo futuro

Nonostante abbia perso la partita del campionato NFC contro i Philadelphia Eagles, i comandanti di Washington hanno avuto una stagione di grande successo e il loro prossimo futuro è molto luminoso.

Hanno finalmente un legittimo franchising -Quarterback a Jayden Daniels, che probabilmente vincerà un rookie offensivo dell’anno e hanno altri giocatori utili durante la loro lista.

Uno di questi giocatori è lo stretto Zach Ertz, che ha catturato 66 passaporti in 654 yard e sette touchdown in questa stagione.

Come 34 anni e stava diventando un agente libero, ha recentemente consegnato un aggiornamento sui suoi piani.

“Voglio ancora giocare a calcio l’anno prossimo. Voglio solo chiarire che non mi sto ritirando ”, ha detto Ertz intorno alla NFL.

Ertz ha firmato con i comandanti come agente libero dopo aver giocato per i cardinali dell’Arizona, e prima era stato con Eagles da quando era un altro round nella bozza della NFL nel 2013.

Con Eagles, ha vinto un campionato del Super Bowl nella stagione 2017 e ha guadagnato il suo primo di tre Nikes consecutivi.

Una cosa che Washington potrebbe usare, indipendentemente dal fatto che Ertz sia in giro o no, è un altro regista in attacco per rendere la vita più facile per Daniels.

L’ampio destinatario Terry McLaurin ha avuto 82 catture, 1.096 yard e 13 touchdown davanti a Ertz con ricevimenti, yard e touchdown.

Washington è stato 12-5 durante la stagione regolare, la prima volta dal 1991 hanno vinto almeno 12 partite.

Quella stagione è stata l’ultima volta che Washington, una squadra che un tempo considerava un franchising NFL di punta, ha vinto il Super Bowl Championship.

