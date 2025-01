Zach Ertz torna a Philadelphia per la partita per il titolo NFC come giocatore chiave per i Commanders

Il pensiero ha attraversato la mente di Zach Ertz alla fine del 2023, dopo che aveva lasciato il calcio e un anno lontano da un intervento chirurgico al ginocchio. Non era pronto per andare in pensione, ma era preoccupato per qualcosa.

“Sei sempre lo stesso giocatore?” si chiese.

Ertz non solo ha dato prova di sé, ma ora è ad un passo dal giocare per un altro campionato.

Il veterano tight end torna a Filadelfia questo fine settimana per affrontare gli Eagles nell’NFC Championship Game (mezzogiorno ET su FOX e l’app FOX Sports) come prezioso membro dell’offensiva dei Washington Commanders. O Ertz o la squadra con cui ha trascorso le sue prime 8 stagioni e mezzo nella NFL andranno al Super Bowl.

“Quando suona il fischio, non si tratta dei nove anni che ho trascorso lì, si tratta di provare a giocare quante più partite possibili per questa squadra”, ha detto Ertz questa settimana. “Ma non andrò là fuori con un risentimento o cercando di dimostrare X, Y o Z alle persone. Sto solo cercando di andare là fuori ed essere la migliore versione di me stesso.”

Ertz, 34 anni, è stato una versione dannatamente buona di se stesso negli ultimi mesi, riaccendendo il suo amore per il calcio mentre giocava con l’allenatore Dan Quinn e il coordinatore offensivo Kliff Kingsbury, che conosceva dai tempi in Arizona. E insieme anche al quarterback esordiente Jayden Daniels.

“Ovviamente, giocare con un quarterback come Jayden ha aiutato molto”, ha detto Ertz.

Daniels ha preso di mira solo la prima base Terry McLaurin più di Ertz in questa stagione. Ha ricevuto 66 passaggi per lui per 654 yard e sette touchdown. I due si sono combinati sette volte per 51 yard e un punteggio nelle prime due partite dei playoff.

“Ovviamente, un tight end potrebbe essere il migliore amico di un quarterback”, ha detto Daniels. “Ha visto tanto calcio in questo campionato, quindi (è stato bello) potersi appoggiare a lui in certe situazioni e scegliere la sua intelligenza”.

Lo stesso cervello si preoccupava di cosa sarebbe successo dopo che Ertz si era strappato diversi legamenti del ginocchio destro durante una partita nel 2022. Dopo essere stato scambiato da Filadelfia la scorsa stagione, l’infortunio ha interrotto la sua prima stagione completa con i Cardinals sotto Kingsbury. .

Si scopre che quella è stata l’unica stagione completa di Ertz nella natura selvaggia. Kingsbury era stato licenziato la precedente offseason ed Ertz è stato rilasciato dalla nuova amministrazione nel novembre 2023. Nonostante si vociferasse secondo cui un rivale era interessato a un giocatore esperto con un curriculum vincente, un accordo non si è concretizzato.

“Non sapevo davvero cosa mi avrebbe portato il futuro”, ha detto Ertz. “Non sapevo se mi sarei laureato dopo che non l’avevo fatto l’anno scorso per molto tempo. E avevo l’opportunità di giocare, ma non era l’occasione giusta”.

L’occasione giusta è arrivata a marzo, dopo mesi di lavoro con l’allenatore di lunga data Shannon Turley, e il nuovo direttore generale dei Commanders Adam Peters ha assunto Quinn e hanno scelto Kingsbury per guidare l’attacco. Il resto è stato una rinascita della carriera.

“È stata davvero un’opportunità per me di innamorarmi di nuovo del gioco, direi, e godermi di nuovo il processo e stare con persone che sanno come usarmi e farmi dare il meglio di me,” Ertz disse. “Ha superato tutte le mie aspettative.”

(Per saperne di più: Chi sono i migliori 10 giocatori del campionato Commanders-Eagles NFC?)

Washington ha superato le aspettative andando 12-5 durante la stagione regolare e ottenendo risultati sorprendenti a Tampa Bay e Detroit per giocare per il campionato della conference per la prima volta in 33 anni. Ertz è uno dei cinque giocatori del roster che all’epoca erano vivi nel Super Bowl del franchise.

Qualche capello grigio non è passato inosservato ai suoi compagni di squadra, un felice Ertz si è iscritto per un altro giro.

“Ha un’esperienza da veterano in tutte le situazioni di alto livello e ha fatto un ottimo lavoro, penso che sia appena arrivato e abbia mostrato ai giovani i ragazzi, come fare le cose e come essere un vero professionista”, ha dichiarato il quarto anno. fine stretto. alla fine ha detto John Bates. “Lui (è stato) un bersaglio affidabile per noi nel gioco dei passaggi e si è fatto avanti in ogni situazione in cui avevamo bisogno di lui e ha fatto grandi giocate”.

Ertz, tre volte selezionato per il Pro Bowl durante la sua permanenza con gli Eagles, inclusa una stagione 2017 in cui li ha aiutati a vincere il loro primo Super Bowl, sa che non giocherà il 90% degli snap come faceva nel suo periodo migliore. Ma al giorno d’oggi il successo dipende meno dal volume e più dall’affidabilità, ed Ertz è stata la valvola di sicurezza di Daniels.

“Sapevo che la zona rossa, il terzo down e due minuti (di esercitazioni) sarebbero stati un fattore determinante”, ha detto Quinn. “E li attraversò e proseguì.”

Ertz ha ottenuto solo 18 ricezioni in sei partite a Filadelfia nel 2021, la prima da allenatore di Nick Sirianni, prima di essere ceduto all’Arizona. I due si sono scambiati parole dopo che i Commanders hanno battuto gli Eagles il 22 dicembre nel secondo incontro delle squadre in questa stagione prima di chiarire le cose.

“Zach e io stiamo bene”, ha detto Sirianni. “Abbiamo parlato dopo quella notte, ci siamo fatti una bella risata. Sono rimasto molto impressionato da tutte le giocate che ha fatto. Non che sia affatto sorpreso. … Sta giocando davvero un buon calcio. Ha fatto una grande partita. L’obiettivo per questa squadra è il terzo e il quarto posto e facendo tutto ciò che ricordo fosse capace di fare ad altissimo livello.”

Mentre Daniels era ancora all’Arizona State prima di trasferirsi alla LSU, dove ha vinto l’Heisman Trophy la scorsa stagione, Ertz ha trascorso un po’ di tempo con QB Jalen Hurts a Philadelphia, dove si sono uniti alla sala pesi.

“È un gran lavoratore (con la sua etica del lavoro) e ha trascorso tutto il suo tempo a prendersi cura del suo corpo”, ha detto Ertz. “Ha avuto una carriera molto lunga e fantastica. Continua a stupire giocando alla grande”.

Ertz ha ricevuto una standing ovation nella sua prima partita al Lincoln Financial Field a novembre e capisce che non sarà la stessa cosa “perché anche loro avevano molto in gioco”. Lui e la Ertz Family Foundation di moglie Julie lavorano ancora nella città che ama ancora – ed è felice di aver tolto di mezzo il profitto emotivo in autunno prima che l’intensità dei playoff prendesse il sopravvento.

“Capisco l’ambiente in cui ci si troverà”, ha detto Ertz. “Tutti sanno cosa penso di quell’edificio, delle persone in quell’edificio, delle persone in quella comunità.”

Quelli in marrone e oro di Washington lo incoraggiano, come hanno fatto da quando Ertz ha riportato in carreggiata la sua carriera.

“Volevo solo avere la possibilità di venire qui e dimostrare che sono sempre la stessa persona”, ha detto. “È stato fantastico poter giocare in questa squadra.”

Rapporto dell’Associated Press.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Lega nazionale di calcio Filadelfia Eagles comandanti di Washington