Zane González do Commanders com TOC após o chute da vitória: “É quem eu sou e é o que tenho que passar”

“Na verdade, isso incomoda mais minha esposa e minha família do que me incomoda”, disse González sobre a atenção. por Nicki Jhabvala do Washington Post. “Estou acostumado com isso. … Todo mundo que me conhece ou me viu chutar, me viu fazer isso milhões de vezes. Aprendi que estar num palco tão grande no domingo à noite, com um jogo vencedor, chama um pouco mais de atenção. É quem eu sou e é o que passo, e eu, entre todas as pessoas, percebo o quão louco parece fazer isso. Estou ciente. Mas, ao mesmo tempo, você não pode evitar.”